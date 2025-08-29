  1. Inicio
PANAMÁ

Precandidatos colombianos debaten en Panamá: ¿cuáles fueron los temas?

De izquierda a derecha: Enrique Robledo, Juan Guillermo Zuluaga, Carlos Caicedo, Roy Barreras y María Fernanda Cabal. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Milagros Montenegro
  • 29/08/2025 15:03
Varios precandidatos a la presidencia de Colombia, incluyendo a Enrique Robledo y María Fernanda Cabal, se reunieron en Panamá para participar en el Primer Congreso de Seguridad de las Américas.

La campaña presidencial de Colombia ha cruzado fronteras y ha encontrado en Panamá un nuevo punto de debate. Cuatro de los precandidatos presidenciales del vecino país —Enrique Robledo, Juan Guillermo Zuluaga, María Fernanda Cabal, Carlos Caicedo y Roy Barreras— están en la capital panameña participando en el Primer Congreso de Seguridad de las Américas, un evento que se extiende hasta el sábado 30 de agosto.

Durante el evento, los aspirantes colombianos discutieron temas como la migración irregular y el narcotráfico. Los precandidatos abordaron posibles acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Panamá.

El evento, inaugurado por el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, busca que más de 500 líderes gubernamentales, expertos y altos mandos militares de todo el continente establezcan un diálogo sobre las amenazas que redefinen el panorama de la seguridad en la región, según información del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).

El congreso analiza tópicos como la neuroseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la prevención del delito en la era digital.

