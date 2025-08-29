Precandidatos colombianos debaten en Panamá: ¿cuáles fueron los temas?

La campaña presidencial de Colombia ha cruzado fronteras y ha encontrado en Panamá un nuevo punto de debate. Cuatro de los precandidatos presidenciales del vecino país —<b>Enrique Robledo, Juan Guillermo Zuluaga, María Fernanda Cabal, Carlos Caicedo y Roy Barreras</b>— están en la capital panameña participando en el <b>Primer Congreso de Seguridad de las Américas</b>, un evento que se extiende hasta el sábado 30 de agosto.Durante el evento, los aspirantes colombianos discutieron temas como la migración irregular y el narcotráfico. Los precandidatos abordaron <b>posibles acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Panamá.</b>El evento, inaugurado por el <a href="/tag/-/meta/frank-abrego">ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego,</a> busca que más de 500 líderes gubernamentales, expertos y altos mandos militares de todo el continente establezcan un diálogo sobre las amenazas que redefinen el panorama de la seguridad en la región, según información del <a href="/tag/-/meta/sertv-sistema-estatal-de-radio-y-television">Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv). </a>El congreso analiza tópicos como la neuroseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la prevención del delito en la era digital.