Presentan denuncia penal contra Magistrada Presidente de la Corte Suprema

Falsedad documental es uno de los posibles delitos señalados en una denuncia penal presentada por un grupo de abogados ante la <b>Secretaría de la Asamblea Nacional</b> contra <b>María Eugenia López, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia</b>.<b>Alfredo Vallarino junto a Zulay Rodríguez</b> acudieron a la Asamblea Nacional para la presentación formal de una denuncia penal que señala la <b>posible comisión de delitos como la falsedad documental, contra la administración pública y fraude en contratación publica.</b>En declaraciones, Vallarino detalló parte de las pruebas presentadas especialmente en el alquiler de un carro blindado por un monto de 70,600 dólares. El abogado aseguró que la cotización para este vehículo <i>'la tenía la magistrada desde un año antes de que tan siquiera hubiera ocurrido el supuesto atentado'.</i>Las declaraciones de Vallarino se relacionan al incidente ocurrido a finales del mes de enero, cuando <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/fiscalia-comienza-investigacion-por-disparo-a-oficina-de-magistrada-presidenta-de-la-csj-BC10470625">se detectó un disparo en el despacho de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>, María Eugenia López Arias y personal de la Procuraduría General de la Nación comenzó las pesquisas de rigor.