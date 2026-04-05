Presidente saliente de la Cciap cierra ciclo: balance de logros y desafíos pendientes

El presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, se despidió del cargo con un balance de dos años de gestión marcado por la participación del gremio en debates nacionales, la expansión de su membresía y la apertura de oportunidades comerciales internacionales.

En su última columna al frente de la organización, ‘La Cámara Opina’, Arias afirmó que su administración asumió la presidencia como una responsabilidad nacional y no como un cargo protocolar, destacando la participación directa del gremio en mesas clave como las discusiones sobre la Caja de Seguro Social (CSS) y el salario mínimo. Según señaló, el enfoque fue involucrarse en la búsqueda de soluciones y no mantenerse al margen de los problemas del país.

El dirigente gremial subrayó además la presencia de la Cámara en distintas regiones del país, donde sostuvo encuentros con cámaras locales y empresarios para conocer de primera mano las necesidades del sector productivo. En esos recorridos, aseguró, se evidenció el interés de los panameños por trabajar y generar oportunidades.

Uno de los hitos que resaltó fue la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), acción que calificó como necesaria para mantener la transparencia. También mencionó la participación del gremio en debates nacionales complejos, como los relacionados con la actividad minera y el proyecto de Río Indio, promoviendo espacios de diálogo entre comunidades, autoridades, empresa privada y expertos.

En materia internacional, Arias destacó misiones comerciales realizadas en Brasil, Corea y Japón, orientadas a posicionar a Panamá como un actor competitivo en mercados globales. Afirmó que ya se observan resultados positivos derivados de estas iniciativas.

Durante su gestión, la Cciap sumó 480 nuevos miembros, superando las 1.800 empresas afiliadas de 15 sectores económicos. Asimismo, se firmaron cerca de 30 acuerdos de cooperación con cámaras de comercio e instituciones nacionales e internacionales para impulsar el intercambio comercial y de conocimiento.

Las ferias organizadas por el gremio en 2026 reunieron a más de 800 empresas de más de 30 países, generando más de 19 mil contactos de negocio y oportunidades valoradas en más de $165 millones, según el balance presentado.

Arias también puso énfasis en la educación como uno de los temas recurrentes en la agenda del sector privado, señalando la necesidad de avanzar en una reforma educativa ante la presencia de cerca de 900 mil estudiantes en el sistema.

El dirigente concluyó su gestión agradeciendo a la junta directiva, la membresía del gremio y su familia, reiterando que el trabajo realizado estuvo guiado por una premisa central: poner a Panamá en primer lugar.