Presupuesto 2026 es aprobado en tercer debate por la Asamblea

El <b>proyecto de ley 293</b>, que dicta el <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado</a> para la vigencia fiscal 2026</b>, por un monto de <b>$34.901 millones, </b>fue aprobado por el Pleno de la<b> <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> con <b>58 votos a favor y diez en contra</b>. Solamente <b>tres diputados participaron en la discusión de conveniencias e inconveniencias del proyecto de ley</b>, en donde destacaron su apoyo al proyecto, como fue el caso de <b>Jaime Domingo Díaz y Victor Castillo</b>.<b><a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño</a></b>, de la <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-seguimos">bancada Seguimos</a></b>, destacó en su participación que le hubiera gusta realizar otras modificaciones como <b>la eliminación de teléfonos celulares y seguros privados costeados dentro del presupuesto para los funcionarios del estado</b>, sin embargo, estos cambios no properaron.El presupuesto aprobado para 2026 representa un aumento frente a los<b> $32.754 millones asignados en 2025</b>, y contempla recursos para <b>funcionamiento, inversión pública y servicio de la deuda</b>. Desde el Órgano Ejecutivo se ha señalado que el proyecto <b>busca garantizar la sostenibilidad fiscal</b> y p<b>riorizar sectores como educación, salud, seguridad y programas sociales</b>.Tras la aprobación en tercer debate del Presupuesto del Estado, se espera la próxima sanción por el <b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Órgano Ejecutivo</a></b> y <b>entrada en vigencia el 1 de enero del próximo año</b>.