Presupuesto 2026 es aprobado en tercer debate por la Asamblea

El proyecto de ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de $34.901 millones, fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 58 votos a favor y diez en contra.

Solamente tres diputados participaron en la discusión de conveniencias e inconveniencias del proyecto de ley, en donde destacaron su apoyo al proyecto, como fue el caso de Jaime Domingo Díaz y Victor Castillo.

Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, destacó en su participación que le hubiera gusta realizar otras modificaciones como la eliminación de teléfonos celulares y seguros privados costeados dentro del presupuesto para los funcionarios del estado, sin embargo, estos cambios no properaron.

El presupuesto aprobado para 2026 representa un aumento frente a los $32.754 millones asignados en 2025, y contempla recursos para funcionamiento, inversión pública y servicio de la deuda.

Desde el Órgano Ejecutivo se ha señalado que el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal y priorizar sectores como educación, salud, seguridad y programas sociales.

Tras la aprobación en tercer debate del Presupuesto del Estado, se espera la próxima sanción por el Órgano Ejecutivo y entrada en vigencia el 1 de enero del próximo año.