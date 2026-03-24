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Proyecto del Canal Underline sigue vivo, asegura Mayer Mizrachi

El proyecto, presentado por la Alcaldía de Panamá, propone la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá.
El proyecto, presentado por la Alcaldía de Panamá, propone la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá. | Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/03/2026 17:25
Mizrachi anunció que la iniciativa podría desarrollarse fuera del concurso y se espera recibir una hoja de ruta con los próximos pasos en las semanas siguientes.

Luego de que la The Boring Company anunciara los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, en el que Panamá no resultó seleccionado, el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, se pronunció sobre el futuro de la propuesta local.

A través de su cuenta en X, el alcalde indicó que, pese a no haber sido elegida, la iniciativa “The Canal Underline” sigue en interés de la empresa y podría desarrollarse fuera del marco del concurso.

“No seleccionaron a Panamá, pero ya recibimos un correo que, pese a ello, el proyecto es algo que quieren aún hacer fuera del concurso. En las próximas semanas nos enviarán la hoja de ruta con los detalles de cómo avanzaremos”, expresó.

El proyecto, presentado por la Alcaldía de Panamá, propone la construcción de un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá, con componentes turísticos y espacios públicos que conectarían ambos extremos de la vía interoceánica.

En el desafío internacional participaron 487 propuestas, de las cuales 16 fueron finalistas, incluyendo la de Panamá. Sin embargo, los proyectos seleccionados fueron Nola Loop, en Nueva Orleans; Ravens Loop, en Baltimore; y University Hills Loop, en Dallas, que avanzarán a una fase de evaluación para su posible ejecución.

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