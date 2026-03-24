Proyecto del Canal Underline sigue vivo, asegura Mayer Mizrachi

Luego de que la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ciudad-de-panama-compite-por-tunel-gratuito-bajo-el-canal-impulsado-por-the-boring-company-EH20416543" target="_blank">The Boring Company</a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/the-boring-company-elige-tres-proyectos-ganadores-y-panama-queda-fuera-BB21020054" target="_blank"> </a></b>anunciara los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, en el que Panamá no resultó seleccionado, el alcalde de la capital, <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, se pronunció sobre el futuro de la propuesta local.A través de su cuenta en X, el alcalde indicó que, pese a no haber sido elegida, la iniciativa 'The Canal Underline' sigue en interés de la empresa y podría desarrollarse fuera del marco del concurso.<i><b>'No seleccionaron a Panamá, pero ya recibimos un correo que, pese a ello, el proyecto es algo que quieren aún hacer fuera del concurso. En las próximas semanas nos enviarán la hoja de ruta con los detalles de cómo avanzaremos',</b></i> expresó.