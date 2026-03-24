Proyecto del Canal Underline sigue vivo, asegura Mayer Mizrachi

Luego de que la The Boring Company anunciara los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, en el que Panamá no resultó seleccionado, el alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, se pronunció sobre el futuro de la propuesta local.

A través de su cuenta en X, el alcalde indicó que, pese a no haber sido elegida, la iniciativa “The Canal Underline” sigue en interés de la empresa y podría desarrollarse fuera del marco del concurso.

“No seleccionaron a Panamá, pero ya recibimos un correo que, pese a ello, el proyecto es algo que quieren aún hacer fuera del concurso. En las próximas semanas nos enviarán la hoja de ruta con los detalles de cómo avanzaremos”, expresó.