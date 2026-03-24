The Boring Company elige tres proyectos ganadores y Panamá queda fuera

La <b>The Boring Company</b> anunció los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, seleccionando tres iniciativas en lugar de una, como se había planteado inicialmente.Los proyectos elegidos son Nola Loop, en Nueva Orleans; Ravens Loop, en Baltimore; y University Hills Loop, en Dallas, los cuales avanzarán a una nueva fase de evaluación para su posible ejecución.La compañía, fundada por Elon Musk, impulsa soluciones de túneles de rápida excavación y bajo costo con el objetivo de mejorar el transporte y reducir la congestión vehicular en las ciudades.