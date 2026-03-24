The Boring Company elige tres proyectos ganadores y Panamá queda fuera

La The Boring Company anunció los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, seleccionando tres iniciativas en lugar de una, como se había planteado inicialmente. Los proyectos elegidos son Nola Loop, en Nueva Orleans; Ravens Loop, en Baltimore; y University Hills Loop, en Dallas, los cuales avanzarán a una nueva fase de evaluación para su posible ejecución. La compañía, fundada por Elon Musk, impulsa soluciones de túneles de rápida excavación y bajo costo con el objetivo de mejorar el transporte y reducir la congestión vehicular en las ciudades.

Panamá no logra entrar entre los ganadores del Tunnel Vision Challenge