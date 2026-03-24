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The Boring Company elige tres proyectos ganadores y Panamá queda fuera

En la convocatoria internacional del Tunnel Vision Challenge participaron 487 propuestas.
En la convocatoria internacional del Tunnel Vision Challenge participaron 487 propuestas. MARTIN BERNETTI | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/03/2026 14:22
Estos proyectos avanzarán a una nueva fase de evaluación para su posible ejecución, mientras que la propuesta panameña, aunque no fue elegida, logró reconocimiento internacional al llegar a la fase final.

La The Boring Company anunció los proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge, seleccionando tres iniciativas en lugar de una, como se había planteado inicialmente.

Los proyectos elegidos son Nola Loop, en Nueva Orleans; Ravens Loop, en Baltimore; y University Hills Loop, en Dallas, los cuales avanzarán a una nueva fase de evaluación para su posible ejecución.

La compañía, fundada por Elon Musk, impulsa soluciones de túneles de rápida excavación y bajo costo con el objetivo de mejorar el transporte y reducir la congestión vehicular en las ciudades.

Panamá no logra entrar entre los ganadores del Tunnel Vision Challenge

En la convocatoria internacional del Tunnel Vision Challenge participaron 487 propuestas, de las cuales 16 lograron avanzar a la fase final. Entre ellas destacó el proyecto “The Canal Underline”, presentado por la Alcaldía de Panamá, que colocó a la capital panameña entre las iniciativas más relevantes del certamen.

La propuesta contemplaba la construcción de un túnel peatonal gratuito bajo el Canal de Panamá, acompañado de una experiencia turística y parques en ambos extremos, con el objetivo de conectar de forma peatonal ambos hemisferios.

Sin embargo, tras el anuncio oficial de la The Boring Company, Panamá no fue seleccionado entre los proyectos ganadores, que finalmente correspondieron a iniciativas en Estados Unidos.

A pesar de no resultar elegido, el avance a la fase final posiciona la propuesta panameña en el escenario internacional. La empresa informó que ahora iniciará un proceso que incluye reuniones con reguladores, líderes comunitarios y actores empresariales, además de estudios de viabilidad para los proyectos seleccionados.

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