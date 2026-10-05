¿Qué ocurrió en El Valle de Antón? Bomberos aclaran reporte de emergencia

Una situación reportada inicialmente como la caída de una persona en el área de Cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, generó confusión este domingo 4 de octubre en redes sociales.
El capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Caleb Rodríguez, explicó en declaraciones a Telemetro Reporta que la institución recibió el llamado alrededor de las 5:00 p.m. y se trasladó al área para atender la situación.
Rodríguez indicó que los bomberos localizaron a una persona consciente y orientada. Según explicó, el reporte inicial señalaba que el hombre se encontraba con varios acompañantes en el sector, pero se habría despistado mientras realizaba una fotografía.
El capitán aprovechó la situación para hacer un llamado a las personas que visitan Cerro La Cruz para realizar senderismo, debido a que se trata de un área turística que puede presentar riesgos para quienes no conocen el terreno.
Rodríguez recomendó realizar estos recorridos con personal idóneo y considerar la contratación de guías turísticos del área, con el objetivo de evitar que los visitantes se desorienten durante las caminatas.
Los bomberos reiteraron la importancia de tomar medidas de prevención al realizar actividades de senderismo y mantenerse dentro de las zonas conocidas y recomendadas para los visitantes.
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