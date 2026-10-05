¿Qué ocurrió en El Valle de Antón? Bomberos aclaran reporte de emergencia

Una situación reportada inicialmente como la caída de una persona en el área de Cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, generó confusión este domingo 4 de octubre en redes sociales.

El capitán del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Caleb Rodríguez, explicó en declaraciones a Telemetro Reporta que la institución recibió el llamado alrededor de las 5:00 p.m. y se trasladó al área para atender la situación.

Rodríguez indicó que los bomberos localizaron a una persona consciente y orientada. Según explicó, el reporte inicial señalaba que el hombre se encontraba con varios acompañantes en el sector, pero se habría despistado mientras realizaba una fotografía.