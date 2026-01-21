Realizando Metas oficializa salida de ‘Pepe’ Campos del partido

El partido Realizando Metas (RM) aceptó la renuncia presentada públicamente por Rubén ‘Pepe’ Campos, uno de los diputados del partido en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La junta directiva del partido informó que a partir de hoy, dejó de formar parte de este colctivo político. Según el documento, la renuncia se considera formalmente efectiva y se sustenta en lo establecido en el Capítulo III – Faltas y Sanciones del Estatuto de RM, específicamente en los numerales relacionados con la renuncia expresa o tácita y la deslealtad comprobada al partido.

En ese sentido, la directiva anunció que dará traslado del caso al Tribunal de Honor y Disciplina para los fines correspondientes.

La decisión generó una reacción de Pepe Campos, quien rechazó el comunicado del partido y cuestionó la legalidad del procedimiento. “La verdad y la legalidad no se expulsa”, afirmó a este diario, al advertir que lo ocurrido podría repetirse contra cualquier miembro que “piense distinto, pregunte o exija transparencia”.

Campos sostuvo que en el comunicado de RM no se menciona un punto esencial: que el Tribunal Electoral (TE) certificó que las estructuras del partido deben renovarse conforme a la ley.

A su juicio, el Estatuto es aplicado “a su antojo para quienes les conviene”, mientras que se viola cuando afecta a la dirigencia actual.

Asimismo, aclaró que la decisión del partido no afecta su curul en el Parlacen, ya que, según indicó, no fue electo por RM, sino mediante libre postulación.

En respaldo a sus argumentos, Campos citó una nota oficial del TE, fechada el 5 de diciembre de 2025, firmada por la secretaria general, Myrtha Varela de Durán, en respuesta a una consulta elevada por él en octubre del año pasado.

En el documento, el Tribunal certifica que las actuales autoridades del partido RM fueron escogidas el 11 de marzo de 2021, iniciando en esa fecha un periodo de cinco años, el cual vence el 11 de marzo de 2026, conforme al artículo 47 del Estatuto del partido.

Además, recuerda que el Código Electoral obliga a los partidos políticos a renovar oportunamente sus autoridades internas dentro de los plazos legales y estatutarios.

El TE también señaló que la renovación de las estructuras debe realizarse mediante un procedimiento reglamentado, con etapas, requisitos y mecanismos de supervisión previamente establecidos.

No obstante, precisó que hasta la fecha no consta en sus archivos la presentación de documentos por parte de RM para la conformación de una comisión nacional de elecciones internas ni un calendario para ese proceso.