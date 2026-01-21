Realizando Metas oficializa salida de ‘Pepe’ Campos del partido

El partido <b><a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas (RM)</a></b> aceptó la renuncia presentada públicamente por<b> Rubén ‘Pepe’ Campos</b>, uno de los diputados del partido en el <b><a href="/tag/-/meta/parlacen-parlamento-centroamericano">Parlamento Centroamericano (Parlacen)</a></b>. La junta directiva del partido informó que a partir de hoy, dejó de formar parte de este colctivo político. Según el documento, la renuncia se considera <b>formalmente efectiva</b> y se sustenta en lo establecido en el <b>Capítulo III – Faltas y Sanciones</b> del Estatuto de RM, específicamente en los numerales relacionados con la <b>renuncia expresa o tácita</b> y la <b>deslealtad comprobada al partido</b>. En ese sentido, la directiva anunció que dará <b>traslado del caso al Tribunal de Honor y Disciplina</b> para los fines correspondientes.La decisión generó una <b>reacción de Pepe Campos</b>, quien rechazó el comunicado del partido y cuestionó la legalidad del procedimiento. <i>'La verdad y la legalidad no se expulsa'</i>, afirmó a este diario, al advertir que lo ocurrido podría repetirse contra cualquier miembro que<i> 'piense distinto, pregunte o exija transparencia'</i>.Campos sostuvo que en el comunicado de RM <b>no se menciona un punto esencial</b>: que el <a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral"><b>Tribunal Electoral (TE)</b> </a>certificó que las estructuras del partido deben <b>renovarse conforme a la ley</b>. A su juicio, el Estatuto es aplicado <i>'a su antojo para quienes les conviene',</i> mientras que se viola cuando afecta a la dirigencia actual.Asimismo, aclaró que la decisión del partido <b>no afecta su curul en el Parlacen</b>, ya que, según indicó, <b>no fue electo por RM</b>, sino mediante <b>libre postulación</b>.En respaldo a sus argumentos, Campos citó una <b>nota oficial del TE</b>, fechada el <b>5 de diciembre de 2025</b>, firmada por la secretaria general, <b>Myrtha Varela de Durán</b>, en respuesta a una consulta elevada por él en octubre del año pasado.En el documento, el Tribunal certifica que las <b>actuales autoridades del partido RM fueron escogidas el 11 de marzo de 2021</b>, iniciando en esa fecha un <b>periodo de cinco años</b>, el cual <b>vence el 11 de marzo de 2026</b>, conforme al <b>artículo 47 del Estatuto</b> del partido. Además, recuerda que el <a href="/tag/-/meta/codigo-electoral"><b>Código Electoral</b> </a>obliga a los partidos políticos a <b>renovar oportunamente sus autoridades internas</b> dentro de los plazos legales y estatutarios.El TE también señaló que la renovación de las estructuras debe realizarse mediante un <b>procedimiento reglamentado</b>, con etapas, requisitos y mecanismos de supervisión previamente establecidos. No obstante, precisó que <b>hasta la fecha no consta en sus archivos</b> la presentación de documentos por parte de RM para la <b>conformación de una comisión nacional de elecciones internas</b> ni un calendario para ese proceso.