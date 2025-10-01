Rechazo masivo a injerencia extranjera en el Canal de Panamá

El Canal de Panamá sigue siendo el mayor símbolo de soberanía y orgullo nacional, pero los datos revelan un desgaste preocupante en la legitimidad de su gestión.

Aunque ocupa el tercer lugar como motivo de orgullo nacional (14.8 %) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es la segunda institución más creíble (6.8 %), solo un 14 % considera que el Canal está bien administrado. Un 49 % cree que podría mejorar y un 35 % lo califica directamente como mal administrado.

La encuesta revela un fuerte sentido de soberanía. El 72 % rechaza cualquier participación de Estados Unidos en su administración, y el 94 % se opone a exonerar tarifas a buques extranjeros.