Recorte del MEF dejaría al ITSE con la mitad de su matrícula

Más de 4 mil estudiantes y 20 carreras del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) podrían verse seriamente afectados por el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año 2026, según el proyecto de asignación presentado a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la propuesta, el ITSE dispondrá de apenas $21,8 millones, cifra que representa tres veces menos que los $69 millones asignados en 2025, equivalentes a un 72% de reducción respecto al presupuesto actual.

Así lo señaló la rectora del ITSE, Milena Gómez Cedeño, que compareció este lunes para sustentar el presupuesto de la entidad ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El instituto fue creado en 2017 para apuntar a una formación que fortalezca las capacidades de las personas jóvenes ante las demandas en el sector privado y público de trabajadores técnicos.

Entre las afectaciones de los estudiantes que detalló la rectora, destacó que habrá un impacto directo más del 80% de los proyectos de inversión e infraestructura de la institución, incluyendo el compromiso de pago de un préstamo con la Comunidad Andina de Fomento (CAF).

También quedaría comprometida la implementación de convenios educativos, así como el acceso pleno de los estudiantes a laboratorios y equipos técnicos.

Otro aspecto que señalaron podría quedar en malas condiciones es la operación de servicios básicos como la cafetería; además de proyectos futuros en acuerdo con la Zona Libre de Colón y Ministerio de Trabajo (Mitradel) y el Instituto Panameño de Estudio de Labores (IPEL).

El recorte ha generado preocupación sobre la capacidad del ITSE para mantener su oferta académica y la calidad de la educación técnica, dejando en incertidumbre a miles de estudiantes que dependen de esta institución para su formación profesional.

Gómez advirtió que, de darse el recorte presupuestario para la vigencia fiscal de 2026, esto provocaría una reducción de la matrícula ante la disminución de sus capacidades.

“Efectivamente, el ITSE inició este año con más de 4,200 estudiantes. Con las cuatro retenciones presupuestarias hacia el 2025, hemos tenido que frenar el acceso teniendo menos de 700 estudiantes que han podido ingresar este año”, dijo la rectora.

Con relación al próximo año, la rectora del ITSE puntualizó que el ajuste presupuestario representa “una tasa de decrecimiento del 47% menos, ósea, no podrá recibir a 2,500 estudiantes”.

El ITSE ha tenido un crecimiento anual de matrícula del 42%, cuando lo normal en la educación superior es del 15%. Sin embargo, con las retenciones presupuestarias hacia 2025, tuvimos que frenar el acceso de más de 700 estudiantes. Esto nos llevó a una tasa de decrecimiento del 47%. Para 2026 no podremos recibir a 2,500 jóvenes que buscan una oportunidad de formación técnica”, indicó Gómez