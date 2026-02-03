Reglamento impone tiempos para evitar parálisis en comisiones

La imagen se repite cada julio, o cada vez que cambia la Junta Directiva: la Asamblea Nacional, recién juramentada, queda en un letargo.

Los diputados no pueden legislar porque las comisiones permanentes, el motor del trabajo, no están integradas.

Las negociaciones entre bancadas para repartir presidencias y curules se alargan en un regateo que puede durar semanas, mientras proyectos urgentes duermen el sueño de los justos.

Esa práctica tiene los días contados. El primer cambio aprobado corresponde al artículo 43, que establece un procedimiento alternativo de elección cuando no exista consenso entre las bancadas para conformar las comisiones. La modificación fija un plazo de 10 días después de la juramentación del presidente de la Asamblea para activar ese mecanismo, reduciendo la discrecionalidad política que en el pasado prolongó negociaciones internas por semanas.

Durante la discusión, varios diputados coincidieron en que la falta de reglas claras había permitido que la Asamblea perdiera hasta una cuarta parte del periodo legislativo solo en negociaciones internas.