Reglamento impone tiempos para evitar parálisis en comisiones

La presión es exactamente el objetivo. El mecanismo alternativo es complejo. El procedimiento aprobado contempla que los diputados voten individualmente por candidatos a integrar las comisiones, utilizando un sistema de cociente electoral que garantiza representación proporcional. De no llenarse todos los cupos, se asignarán los puestos restantes a quienes obtengan más votos, resolviendo empates por sorteo.A este cambio se sumó la aprobación del nuevo artículo 44-A, que obliga a que las comisiones permanentes queden formalmente instaladas en un plazo máximo de cinco días hábiles luego de su aprobación en el pleno legislativo. Esta disposición busca cerrar el ciclo de dilaciones que podía extenderse incluso después de la elección de los miembros.El diputado proponente explicó que no bastaba con elegir a los integrantes de las comisiones si estas no quedaban operativas, con juntas directivas conformadas y agendas definidas. A su juicio, el nuevo artículo 'blinda' la reforma anterior y obliga a que las comisiones entren rápidamente en funciones.Otros diputados respaldaron el espíritu de la medida, aunque pidieron ajustar el plazo inicial de tres a cinco días, argumentando limitaciones logísticas y administrativas. La propuesta de consenso fue aceptada, junto con una mejora de redacción que precisa que el cómputo del plazo inicia tras la aprobación en el pleno.Estos cambios contrastan con el debate sobre la estructura general de las comisiones. El diputado José Luis Varela retiró varias propuestas relacionadas con el número y composición de las comisiones, señalando que ese tema requiere un análisis más profundo y asesoría externa. Recordó que estudios previos, incluso con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya habían advertido sobre los riesgos de tener demasiadas comisiones con poca efectividad.