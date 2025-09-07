  1. Inicio
Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 07 de septiembre de 2025

La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 07/09/2025 13:33
El sorteo de hoy celebra el Día Internacional de la Alfabetización.

La tarde de este domingo 07 de septiembre, se celebra el sorteo dominical No. 5515 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión al Día Internacional de la Alfabetización, celebrado por el Ministerio de Educación (Meduca) y la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 5481

Letras - ACAA

Serie - 4

Folio - 13

Segundo Premio - 2190

Tercer Premio - 8113

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

