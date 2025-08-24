  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 24 de agosto de 2025

Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 24 de agosto de 2025
La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 24/08/2025 13:51
El sorteo de hoy es realizado en honor al Día Mundial del Folclor.

La tarde de este domingo 24 de agosto, se celebra el sorteo dominical No. 5514 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión al Día Mundial del Folclor.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 8679

Letras - CDDC

Serie - 23

Folio - 4

Segundo Premio - 9487

Tercer Premio - 3658

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

Lo Nuevo