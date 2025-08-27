Reviven polémica licitación de la Caja de Ahorros, gerente anuncia nuevo acto público para remodelación

Instituciones estatales sustentan su presupuesto asignado para el 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este miércoles 27 de agosto.

Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, sustentó un presupuesto de 1.732 millones de dólares, tal como lo recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Destacó que a julio de este año, la Caja de Ahorros tiene una ejecución presupuestaria de 70,45%. Además, aportó en 2024 un total de 15 millones de dólares al Estado, proyectando aportar 17 millones para diciembre de 2025 y 18 millones de dólares para diciembre 2026.

El gerente general se refirió también a la polémica licitación por 2,7 millones de dólares para remodelar su sede principal. “Por un tema de imagen preferí darle de baja a esa licitación”, señaló Farrugia, asegurando que se cumplió con los debidos procesos de contratación pública y explicando que debido a los cuestionamientos se decidió abrir una nueva licitación. “Estamos sacando una licitación pública nuevamente porque la remodelación de ese piso 1 y 2 tiene un impacto importante en el área de trámites hipotecarios. Esa remodelación es absolutamente necesaria. Próximamente la estaremos sacando”.