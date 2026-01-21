Riccardo Francolini buscaría un acuerdo de pena en el juicio de Odebrecht

Este miércoles 21 de enero se reanudó el juiciopor el <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">caso Odebrecht</a></b> en el palacio Gil Ponte de la<b><a href="/tag/-/meta/corte-suprema-de-justicia"> Corte Suprema de Justicia </a></b>a las 8.30 de la mañana.La jueza <b><a href="/tag/-/meta/baloisa-marquinez-moran">Baloisa Marquínez </a></b>declaró un receso mientras se valida un nuevo acuerdo de pena. Fuentes del <b>Órgano Judicial </b>compartieron extraoficialmente qie se trataría de Riccardo Francolini, exdirectivo de la <b>Caja de Ahorros.</b>Se espera que durante la mañana, los abogados defensores presenten recursos de objeción a las pruebas extraordinarias presentadas por el <b>Ministerio Público</b> la semana pasada.El abogado Erasmo Muñoz, representante de Jaime Lasso en este juicio y del expresidente <b>Juan Carlos Varela</b> en otros casos advirtió que es humanamente imposible revisar a profundidad las 15 mil páginas presemtadas por la fiscalía.<i><b>'Muchas de estas pruebas que presentó la fiscalía no cumplen con la formalidad que el Código establece'</b></i>, detalló. Denunció que introducir a último momento es