Riccardo Francolini buscaría un acuerdo de pena en el juicio de Odebrecht

Este miércoles 21 de enero se reanudó el juiciopor el caso Odebrecht en el palacio Gil Ponte de la Corte Suprema de Justicia a las 8.30 de la mañana.

La jueza Baloisa Marquínez declaró un receso mientras se valida un nuevo acuerdo de pena. Fuentes del Órgano Judicial compartieron extraoficialmente qie se trataría de Riccardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros.

Se espera que durante la mañana, los abogados defensores presenten recursos de objeción a las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público la semana pasada.

El abogado Erasmo Muñoz, representante de Jaime Lasso en este juicio y del expresidente Juan Carlos Varela en otros casos advirtió que es humanamente imposible revisar a profundidad las 15 mil páginas presemtadas por la fiscalía.

“Muchas de estas pruebas que presentó la fiscalía no cumplen con la formalidad que el Código establece”, detalló. Denunció que introducir a último momento es