Río La Villa: todas las fuentes de contaminación han sido eliminadas

El ministro de Ambiente, <a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro">Juan Carlos Navarro</a>, confirmó que las fuentes de contaminación del <a href="/tag/-/meta/rio-la-villa">río La Villa</a> fueron eliminadas por completo.<i>'Lo que les puedo decir es que hemos avanzado, frenando en seco las fuentes de contaminación e iniciamos la reforestación de la ribera de este río'</i>, expresó el ministro en el <a href="/tag/-/meta/sertv-sistema-estatal-de-radio-y-television">Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).</a>Navarro dijo que las empresas responsables de la contaminación de los afluentes de los<b> ríos Pacora y Cabra</b>, en la provincia de Panamá, fueron notificadas y cuentan con un expediente administrativo y deben eliminar la contaminación generada.La presencia de plásticos y basura son algunos de los problemas que también enfrenta el río Juan Díaz, como consecuencia de una <i>'anarquía ambiental'</i> de carácter <i>'absoluto'.</i><i>'Son problemas de décadas. La contaminación del río Pacora, del río La Villa y de importantes cuencas como el Santa María, son muestra del inadecuado tratamiento que se les ha dado'</i>, manifestó Navarro.<b>¿Qué causó la contaminaron en el río La Villa?</b>En marzo de este año, <b>La Estrella de Panamá</b> hizo público que el <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a> encontró altas concentraciones de minerales y sales en las aguas subterráneas de la península de Azuero, debido a la intrusión marina y la presencia de residuos de plaguicidas en las fuentes de agua potable.Más adelante, en el mes de junio, el <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente de la República, José Raúl Mulino, </a>reveló que funcionarios de Mi Ambiente identificaron <b>23 puntos críticos a lo largo de la cuenca del río La Villa.</b> Debido a la contaminación, se suspendió el agua potable en esta región. <b>Las autoridades atribuyeron la mala calidad del agua al excremento de las porquerizas aledañas al afluente, las cuales fueron clausuradas.</b>