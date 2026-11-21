La licitación para contratar el servicio de aseo, limpieza y desinfección de nueve hospitales públicos, valorada en $80 millones, se reactivó después de más de seis meses de reclamos, suspensiones y modificaciones al pliego de cargos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) levantó la suspensión del acto público mediante la Resolución N.° DS-DF-2408-2026, del 18 de noviembre, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) incorporara las correcciones solicitadas durante la revisión de una acción de reclamo. Con la publicación de la quinta adenda y el pliego consolidado en PanamaCompra, el proceso quedó habilitado para recibir propuestas electrónicas desde el 1 de diciembre de 2026.

La licitación comenzó el 12 de mayo y enfrentó varias impugnaciones. La primera la presentó Consulting Design Development and Engineering, S.A., el 18 de junio. Posteriormente, entre el 19 y el 21 de agosto, las empresas Sicarelle Holdings Inc., Millenium Cleaning Services, S.A. y JPM Enterprises, S.A. también presentaron reclamos que obligaron a revisar las condiciones del contrato y provocaron nuevas suspensiones.

En octubre, el proceso recibió otra impugnación de Sicarelle Holdings Inc., cuya acción llevó a la DGCP a ordenar nuevas medidas correctivas mediante la Resolución N.° DS-DF-2362-2026, del 11 de noviembre. Esta decisión dio paso a la quinta adenda y, finalmente, al levantamiento de la suspensión.

El nuevo pliego establece exigencias técnicas, operativas y financieras para las empresas interesadas. Entre ellas figura acreditar experiencia en instalaciones de alto tráfico por un mínimo de 100 mil metros cuadrados y otros 100 mil metros cuadrados en instalaciones de salud, durante los últimos cinco años.

También deberán demostrar, mediante declaración jurada y las últimas tres planillas de la Caja de Seguro Social, que cuentan con al menos 350 trabajadores en su estructura administrativa, técnica y operativa. Además, tendrán que presentar un listado de al menos 18 supervisores de limpieza asignados a los hospitales.

Los requisitos incluyen un Permiso Sanitario de Operaciones vigente para limpieza hospitalaria, estados financieros auditados de 2024 y 2025, referencia bancaria y una carta de intención de financiamiento por un monto equivalente, como mínimo, al 50% del valor de la propuesta.

En materia de seguridad ocupacional, cada participante deberá presentar un plan de prevención de riesgos y salud laboral, firmado por un profesional idóneo con formación en salud y seguridad ocupacional o prevención de riesgos y cinco años de experiencia comprobable.

El pliego también exige detallar los productos químicos que se utilizarán en las instalaciones, entre ellos detergentes neutros, desinfectantes hospitalarios, alcohol al 70%, limpiadores enzimáticos y productos de alto nivel para áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y espacios de aislamiento.

El contrato comprende nueve centros: los hospitales Regional de Azuero Anita Moreno, Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, Cecilio A. Castillero, Regional Nicolás A. Solano, San Miguel Arcángel, Dr. Luis Chicho Fábrega, Aquilino Tejeira y Guillermo Sánchez Borbón, además del Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández.

El precio de referencia asciende a $80,074,999.79 y el umbral de onerosidad alcanza los $84,078,749.77, un 5% por encima del monto estimado. La adjudicación será global, las propuestas tendrán una validez de 180 días hábiles y cada oferta deberá incluir una fianza equivalente al 10% de su valor.

La DGCP también instó al Minsa a procurar la publicación del Informe de Sustentación del Precio de Referencia para reforzar la transparencia del procedimiento.