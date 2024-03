Se requieren unos $360.000 millones para alcanzar la equidad de género: ONU Mujeres

La coordinadora en Panamá de ONU Mujeres, Dayanara Salazar, dijo que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que para lograr una igualdad de género se necesita una inversión de $360.000 millones y 285 años para cerrar la gran brecha que separa a la mujer del hombre

Estos datos fueron presentados por Salazar en el panel: “Financiar los derechos para acelerar la igualdad”, organizado por la Embajada Británica en Panamá y la Mesa de Género para la Cooperación Internacional (Megecipan).

Salazar, durante su intervención, indicó que actualmente más de 100 millones de mujeres adultas y niñas pudieran salir de la pobreza si se hacen esas inversiones y casi 300 millones de puestos de trabajo se pueden generar de aquí a 2035 invirtiendo en sistemas integrales “y se cerraría esa brecha de género en ámbito de empleos y el producto interno bruto (PIB) per cápita podía aumentar el 20% en todas las gestiones”, dijo.

Asimismo señaló que si bien Panamá posee un rico marco jurídico, gran parte del cambio debe venir de lo normativo porque no se cumple en su totalidad y, por ende, opina que sí hay que tener un cambio de políticas y de voluntad para lograr ese cierre de brecha entre el hombre y mujer.

Explicó que en el sector de mujeres profesionales hay una gran brecha todavía que no se reconoce, y entre estas la salarial, que oscila entre el 15% y 17%.

Incluso, dijo, hay mujeres que aunque no han tenido obstáculos para lograr posiciones de gerencia o alto mando de jerarquía dentro de las empresas, sí hay brecha que cortar “sí hay obstáculos y pisos pegajosos que no se van a romper si no hay normas, si no hay políticas, si no hay voluntad y si no hay presupuesto”, añadió.

La coordinadora mencionó también que es importante que Panamá voltee la mirada hacia estas mujeres que migran de sus países por diversas razones, como políticas, económicas, entre otras, e hizo un llamado al gobierno a invertir en ellas porque también pueden abrir un camino importante para el país.

Patricia Planells, gerente general de Lafise Panamá y directora del Grupo de Banca de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), también participó como una de las panelistas, y manifestó que aunque la paridad de género en el sector de la banca ha avanzado, todavía hay bancos que no cumplen con la iniciativa de tener el 30% de mujeres como miembros en sus directivas.

Añadió que cuando llegó a la banca, el 30% de la directiva era mujeres y destacó que el 70% de la fuerza laborar bancario actualmente es mujeres.

Empero, hoy por hoy, más de 780 millones de mujeres no tienen acceso a la banca, existiendo así una brecha en tema de financiamiento con respecto a la mujer y su acceso financiero.

“Muchas mujeres en áreas indígenas no tienen identificación, no tienen celular, no pueden tener acceso a financiamiento”, agregó.