Sin agua en Arraiján: IDAAN reporta afectaciones en varias comunidades

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó desde este sábado 18 de abril sobre afectaciones en el suministro de agua potable debido a una incidencia registrada en la red de distribución.

De acuerdo con el reporte oficial, el problema se presenta en el distrito de Arraiján, generando interrupciones en varias comunidades.

Sectores afectados por el IDAAN

La entidad detalló que las afectaciones impactan a los siguientes sectores:

- Cáceres

- Burunga

- La Arboleda

- La Hacienda

- El Cantón

- Áreas aledañas

En estas zonas se reporta:

- Intermitencia en el suministro

- Bajas presiones

- Falta de agua en algunos puntos

¿Cuándo vuelve el agua?

El IDAAN indicó que su personal técnico ya se encuentra atendiendo la incidencia para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Este tipo de situaciones suele requerir trabajos en la red de distribución, lo que puede provocar afectaciones temporales mientras se completan las reparaciones.

Recuperación del servicio será progresiva

Las autoridades explicaron que, una vez solucionado el problema, el suministro se normalizará de forma gradual, por lo que algunas áreas podrían tardar más en recuperar la presión habitual.