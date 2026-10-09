Sinaproc confirma que no hay víctimas fatales tras terremoto de 7,2 en Panamá

La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, confirmó este viernes que, hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales tras el fuerte terremoto de magnitud 7,2 que sacudió varias provincias de Panamá. El sismo, que se sintió con mayor intensidad en las regiones centrales, dejó personas con lesiones menores, quienes fueron trasladadas a centros de salud y hospitales para recibir atención médica inmediata.

Rivera explicó que las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y que se han desplegado equipos técnicos en las zonas afectadas. “Al momento no llevamos víctimas, solamente personas lesionadas. Recordemos que los sismos no se pueden predecir, por lo que debemos estar pendientes y preparados”, señaló la funcionaria, al tiempo que reiteró el llamado a la calma y a seguir las recomendaciones oficiales.

El terremoto provocó daños en iglesias, hoteles, cuarteles de bomberos y edificios gubernamentales, principalmente en las provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas. También se reportaron afectaciones en comercios privados y en infraestructuras viales, con fachadas de edificios y carreteras comprometidas. En algunas comunidades, el servicio eléctrico se interrumpió por más de 30 minutos, lo que dificultó las comunicaciones y el acceso a servicios básicos. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que ya se contabilizan 42 réplicas, algunas de ellas de magnitud significativa, y advirtió que podrían continuar en las próximas horas. Ante este escenario, Sinaproc ha insistido en la necesidad de realizar evacuaciones preventivas en edificios públicos, centros educativos y residenciales, así como identificar zonas seguras para resguardarse.

Además de Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional se mantienen en labores de evaluación y asistencia. Aunque algunos cuarteles sufrieron daños estructurales, no se reportan heridos entre los estamentos de seguridad. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras redujeron su capacidad operativa, como la de Chiquirí, que trabaja al 20%. Las autoridades también monitorean un aviso emitido por el Pacific Tsunami Warning Center, que alertó sobre olas de entre 30 y 100 centímetros de altura en zonas costeras. Aunque el fenómeno no representa un riesgo mayor, se mantiene vigilancia permanente en áreas cercanas al mar y a los ríos.