Sinaproc: Sismo 7.2 en Panamá inició en provincias centrales; réplicas seguirán

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este viernes 9 de octubre un sismo de magnitud 7,2, con una profundidad menor a 10 kilómetros, localizado a 39 kilómetros del área de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
La subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, explicó que, aunque el epicentro se registró en las provincias centrales, el movimiento telúrico se sintió en diversas áreas del país.
Rivera indicó que se mantiene un monitoreo a nivel nacional, con especial atención en hospitales, iglesias y centros educativos, para identificar incidentes derivados del sismo.
“Se están registrando réplicas y esto va a seguir sucediendo. Hacemos un llamado a la población a la calma y a estar pendiente de los movimientos sísmicos que se puedan registrar”, señaló.
La funcionaria confirmó que la segunda réplica alcanzó magnitud 5,2 en la misma zona y que, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, podrían generarse nuevas réplicas en las próximas horas.
El presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a la tranquilidad ciudadana a través de su cuenta oficial en X, instando a la población a no caer en desinformación y a mantener el orden tras los recientes acontecimientos.
En su mensaje, el mandatario confirmó que solicitó reportes oficiales detallados a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a los estamentos de seguridad e inspección correspondientes.
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