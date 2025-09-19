Sindicatos critican bajas en inversión del Meduca y deterioro escolar

Diversos sindicatos de trabajadores expresaron su preocupación por la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación (Meduca) y las consecuencias negativas que tiene esto para el desarrollo del país en cuanto a la educación.

De acuerdo al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), a pesar del aumento de la asignación presupuestaria del Meduca del 5.5% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), establecido mediante la Ley N° 920 de 2023, los recursos no se han ejecutado de manera efectiva, principalmente por deficiencias en la planificación institucional, falta de capacidad técnica, ausencia de voluntad política y problemas administrativos en contrataciones públicas.

Esta situación ha provocado la paralización de obras y el deterioro de la infraestructura educativa.

Este escenario ha sido reportado anteriormente por La Estrella de Panamá, que destaca que del 7% del PIB asignado a la educación, apenas se ha ejecutado un 1,8% en 2025, mientras que la inversión del Meduca alcanza solo un 39,7%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).