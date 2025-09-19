Sindicatos critican bajas en inversión del Meduca y deterioro escolar

Diversos sindicatos de trabajadores expresaron su preocupación por la baja ejecución presupuestaria del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca) </a></b>y las <b>consecuencias negativas que tiene esto para el desarrollo del país en cuanto a la educación</b>. De acuerdo al <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</a></b>, a pesar del aumento de la asignación presupuestaria del Meduca del <b>5.5% al 7% del <a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">Producto Interno Bruto (PIB)</a></b>, establecido mediante la Ley N° 920 de 2023, <b>los recursos no se han ejecutado de manera efectiva</b>, principalmente por deficiencias en la planificación institucional, falta de capacidad técnica, ausencia de voluntad política y problemas administrativos en contrataciones públicas. Esta situación ha provocado la paralización de obras y el deterioro de la infraestructura educativa.Este escenario ha sido reportado anteriormente por <b>La Estrella de Panamá</b>, que destaca que del 7% del PIB asignado a la educación, <b>apenas se ha ejecutado un 1,8% en 2025</b>, mientras que la inversión del Meduca a<b>lcanza solo un 39,7%</b>, según cifras del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>.