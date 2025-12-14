  1. Inicio
Teletón 20-30 logra su objetivo de alcanzar más de $2 millones en donaciones

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Francisco Tarragó, señaló que la iniciativa representa un esfuerzo colectivo
Lourdes García Armuelles
  • 14/12/2025 11:23
Para este año, la niña símbolo fue Elizabeth del Carmen Acosta Bristán, una niña de 8 años, originaria de La Palma

La Teletón 20-30 superó su meta para este 2025 al lograr recaudar $2,417,385.19 para la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, proyecto que busca reforzar la atención en la Sala de Maternidad mediante la adquisición de equipos médicos de alta tecnología.

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Francisco Tarragó, señaló que la iniciativa representa un esfuerzo colectivo que trasciende el evento anual y reiteró el compromiso del patronato con la transparencia en el manejo de los fondos.

Para este año, la niña símbolo fue Elizabeth del Carmen Acosta Bristán, una niña de 8 años, originaria de La Palma, provincia de Darién, quien nació con espina bífida y ha enfrentado diversas complicaciones neurológicas, urológicas y ortopédicas. Su historia refleja la importancia del Proyecto Meta 2025 y el impacto que puede generar en la vida de muchas familias.

Durante la jornada de dos días, varios panameños realizaron donaciones a la Teletón 20-30.
El Hospital Santo Tomás atiende aproximadamente 12 mil partos al año, lo que equivale al 20 % de los nacimientos en el país, razón por la cual considera prioritaria la modernización de sus servicios de maternidad.

Para el presidente del Club Activo 20-30, Danilo Pinto Muñoz, la meta planteada responde a la necesidad de fortalecer la atención médica desde la etapa prenatal, lo que permitirá mejorar el pronóstico de vida de madres y recién nacidos en distintas regiones del país.

