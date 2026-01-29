Tercer pago del Pase-U 2025: Regiones donde el Ifarhu entregará cheques el 30 de enero

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que este viernes 30 de enero continuará el desembolso correspondiente al <b>tercer pago del programa PASE-U 2025</b> en la provincia de Coclé, especificamente en la regionales de Coclé y Aguadulce.La entidad detalló que los pagos se estarán realizando en un horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que recomendó a los acudientes y beneficiarios acudir con tiempo y portar la documentación requerida.Para retirar el beneficio, <b>los estudiantes deberán presentar una copia del boletín de calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025, además de su cédula física vigente y en buen estado</b>. En el caso de los menores de edad, <b>será obligatorio presentar la cédula del acudiente registrado, la cual será verificada junto con la del estudiante</b>.El <b>Ifarhu</b> recordó que <b>los beneficiarios deben cumplir con el promedio académico mínimo establecido por ley: 3.0 en el nivel primario y un promedio mínimo de 3.0 por asignatura en los niveles de premedia y media</b>, conforme al <b>Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021</b>.Asimismo, la institución indicó que, si el acudiente o representante legal no puede asistir al centro de pago, podrá autorizar a otra persona mediante una nota de autorización. En ese caso, será necesario presentar copias legibles de las cédulas del representante, del estudiante y de la persona designada.