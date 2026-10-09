Terremoto en Panamá: ministro de Seguridad pide calma y estar atentos a los familiares

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, pidió a la población mantener la calma y procurar ubicar a sus familiares y amigos tras el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre.

“Lo más importante es mantener la calma, poder ubicar a nuestros familiares, amigos y, con esto, colaborar para que los servicios de emergencia se puedan desplazar”, expresó Ábrego desde la provincia de Bocas del Toro, donde se encontraba participando en un evento cuando ocurrió el sismo, según conoció La Estrella de Panamá.

El titular de Seguridad aseguró que la Policía Nacional y los demás estamentos se mantienen en alerta para responder ante cualquier eventualidad.

“Tenemos todo nuestro personal en las ambulancias al pendiente de cualquier situación y poder auxiliar a la población local nuestra”, afirmó.

Tras el movimiento telúrico, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó el cierre de todas las oficinas públicas del país para que los funcionarios también pudieran buscar a sus familiares.

El terremoto tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue percibido en distintos puntos del territorio nacional.