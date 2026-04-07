Titulación de tierras, un trámite que cambia la vida

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) anima a todos a formalizar los derechos de la propiedad con la titulación. Si bien es usual que a través de los gobiernos locales se otorgue el derecho posesorio, este no es suficiente para certificar una propiedad, ya que no se lleva a cabo ningún tipo de medición o acoplamiento de ese terreno.

El derecho posesorio en Panamá funciona básicamente como una declaración jurada que hace el interesado ante el juez de paz de un municipio. “Es un trámite que no realiza el gobierno central porque en teoría, el municipio tiene una mayor cercanía con los residentes de la localidad y podrían certificar más fácilmente si una persona tiene un terreno de tantas hectáreas, desde cuándo lo tiene o vive allí y si es vecino de uno o de otro”, ejemplifica Andrés Pagés, administrador general de la Anati.

Sin embargo, el municipio nunca hace un acoplamiento del terreno, no va al sitio a levantar un plano, no ofrece un soporte técnico. “¿Qué ocurre? Muchas veces el mismo municipio emite varios derechos posesorios sobre una misma tierra o de 10 hectáreas de terreno, cinco colindan sobre las de alguien, que ya tiene un título y el derecho posesorio al final pierde mucha validez”, detalla.

Ha ocurrido también que una persona vende a terceros ese derecho posesorio y quienes lo compran se dan cuenta de que ese terreno no existe. Aunque ese documento tenga cierto valor y sea el paso inicial para formalizar un título de propiedad, no ofrece ningún sustento legal.

“Si usted va a un banco con un derecho posesorio a que le den un préstamo, probablemente el banco no se lo va a dar. Ni siquiera un banco estatal, pues ya se ha establecido que no se puede realizar préstamos en base a un derecho posesorio”, cuenta el administrador. Y esto se debe a que puede haber muchas irregularidades a nivel técnico.

Por otro lado, una vez que es presentado el derecho posesorio y un plano del terreno realizado por un topógrafo privado, Anati acopla ese plano al existente en las oficinas, y se certifica si no existe ningún tipo de discrepancia. Si las hay, estas se tramitarán con las entidades o personas involucradas. Se publican edictos para tratar posibles oposiciones y finalmente se puede emitir el título de propiedad.

“Un título de propiedad te abre las puertas para bancarizarte, para ser sujeto de crédito y eso también mejora la economía. Además, será mucho más fácil transferir o vender esas tierras así como es mucho más fácil heredar un título de propiedad que un derecho posesorio”, destaca Pagés.