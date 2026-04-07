Titulación de tierras, un trámite que cambia la vida

A través de los barridos catastrales, o sea, adjudicación masiva, establecida como actividades de orden público y de interés social por la Ley 24 de 5 de julio de 2006, Anati, a través de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva, atiende áreas donde hay muchas personas habitando que no tienen título de propiedad, envía a los topógrafos, se levantan los planos y se realiza una sola solicitud al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Vivienda para titular el globo completo. El trámite se completa con la parte tenencial en que se definen todos los predios con los vecinos presentes. Esto se hace de manera gratuita.'Esos títulos han aumentado considerablemente con respecto a años anteriores. De un promedio de 5,000, hemos otorgado unos 6,500 títulos, además declarando áreas de adjudicación masiva que sí lo ameritan.Si bien no hay cifras comparativas para los títulos otorgados por la Ley 37 del 21 de septiembre de 1962, que regula la titulación de derechos posesorios y la adjudicación de tierras baldías estatales en Panamá con fines agrarios, forestales o de vivienda rural, estos se están tramitando con mayor rapidez. 'Te decimos rápidamente si procede o no procede esa titulación y por qué razones, porque, por ejemplo, si se trata de una zona protegida, esta es inadjudicable'.En otros aspectos, se debe cumplir con las especificaciones establecidas; como por ejemplo, la cantidad de ganado o el terreno sembrado. Esto se verifica a través de inspecciones e imágenes georeferenciadas. La regularización de estas tierras tiene un costo de alrededor de B/.6.00 por hectárea.Y a través de la Ley 80 de 31 de diciembre de 2009, se establecen las compras de terrenos a la Nación, ya bajo otros términos comerciales.'Lo importante es que la solicitud tiene que ir acorde a la ley que se está aplicando, no es que no se va a titular, pero se tiene que hacer en los parámetros correctos', concluye Pagés.Busque información en Anati, actualmente los trámites están demorando menos. Es hora de poner sus papeles en regla y dar seguridad a su familia con un título de propiedad.