Tocumen firma MOU con empresa SATS de Singapur

El Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa SATS firmaron este lunes 5 de octubre un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) para explorar oportunidades de colaboración estratégica orientadas a fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el desarrollo de Panamá como una de las principales puertas de entrada logísticas de las Américas.

A la firma asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, como testigos de honor.

De acuerdo a un comunicado oficial, en el marco del MOU, SATS y Panamá explorarán oportunidades para el desarrollo del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como de instalaciones y operaciones para el manejo de carga aérea dentro de Tocumen Cargo City, de acuerdo con el Plan Maestro del aeropuerto. La alianza también aprovechará la experiencia global y la red de SATS en el manejo de carga aérea para apoyar los flujos comerciales a través de Panamá.

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y líder en Asia en servicios de catering para aerolíneas.

“Singapur ha logrado consolidarse como uno de los principales centros de comercio y logística gracias a sólidas alianzas en todo el ecosistema de la aviación y la cadena de suministro. Con nuestra experiencia en importantes centros de carga y una red global de más de 225 estaciones en 27 países, en SATS nos complace trabajar junto a PTY en el desarrollo de su visión para Panamá. Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas”, manifestó Kerry Mok, presidente y director ejecutivo de SATS Ltd.

Mientras que José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, apuntó que SATS está interesada en poner su hub en Panamá. “Estamos hablando de mucho más empleo, estamos hablando de una gran inversión que si Dios quiere se va a estar llevando en los próximos dos años”, destacó.