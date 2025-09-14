Tránsito de menores en la selva de Darién persiste: Más de 4.500 han cruzado solos hasta julio

La <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b>, en colaboración con <b><a href="/tag/-/meta/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia">Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)</a></b>, presentó un informe sobre la situación de los <b>niños, niñas y adolescentes (NNA) en movilidad humana y comunidades fronterizas</b>, que evidencia riesgos graves y la necesidad urgente de fortalecer la protección de sus derechos.Según datos del <b><a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Sistema Nacional de Migración (SNM)</a></b>, durante 2024 ingresaron por la región del Darién <b>153.035 mujeres, 84.408 hombres y 64.764 NNA</b>, de los cuales <b>el 68% tenía 10 años o menos</b>. A julio de 2025, <b>el flujo migratorio cayó un 98%</b> (solo 2.934 personas), pero <b>aún incluía mujeres embarazadas y NNA</b>. Entre los 4.500 NNA identificados como no acompañados o separados, <b>el 59% eran adolescentes de 13 a 15 años</b>. Las restricciones migratorias en Panamá y Estados Unidos han reducido significativamente la llegada de personas, pero los riesgos para los NNA continúan siendo graves.Entre los principales peligros se destacan la <b>violencia sexual y de género, abuso, trata y tráfico de personas, separación familiar, enfermedades y falta de servicios básicos</b>, así como la posibilidad de ser desaparecidos o utilizados por actores criminales.Las comunidades indígenas de acogida han sufrido una <b>reducción abrupta de ingresos</b> por la disminución de servicios asociados a la movilidad humana, aumentando la vulnerabilidad económica de las familias locales. El informe subraya la necesidad de <b>fortalecer la gobernanza, garantizar servicios médicos y de agua potable, reforzar la educación, asegurar la soberanía alimentaria, recuperar el medio ambiente y combatir la exclusión estructural</b> en estas zonas.Entre los riesgos específicos para los NNA se encuentran la exposición a rutas peligrosas que pueden costarles la vida, detención por razones migratorias —contraria a los derechos del niño—, violencia de diversa índole, falta de acceso a salud, educación y alimentación, invisibilización de NNA no acompañados o separados, y dificultades para ejercer el derecho de solicitar asilo. La falta de identificación y registro adecuado evidencia la <b>insuficiente aplicación del protocolo de protección</b>, aumentando su vulnerabilidad.El informe concluye que la <b>movilidad humana en Panamá se ha complejizado</b> y que las restricciones obligan a familias y NNA a tomar rutas irregulares y peligrosas. Las familias sin recursos económicos son las más afectadas, y los NNA son a menudo tratados como objetos en lugar de sujetos de derechos.