Transportistas al interior redujeron la marcha este carnaval

Los buses desaceleraron los motores este carnaval. A diferencia de los carnavales anteriores las empresas de transporte que trasladan pasajeros al interior del país vía terrestre registraron un considerable menor movimiento de personas que suelen viajar por las diversas rutas desde la Gran Terminal de Transporte de Albrook.

Así lo pudo palpar La Estrella de Panamá al entrevistar a conductores y vendedores de boletos de pasajes de las rutas que salen de la ciudad capital con destino a Aguadulce en la provincia de Coclé, Las Tablas en Los Santos y Chitré en Herrera, Santiago de Veraguas, y David, Chiriquí y que compararon la actividad durante el carnaval respecto a años anteriores.

“Muy lento, en otros años se sentía mayor movimiento desde el jueves de carnaval pero este año recién el sábado se activó”, comentó Raúl Espinoza conductor de bus de Panamá - Aguadulce.

Espinoza tiene el termómetro de las calles afinado porque desde 1979 se gana la vida en ellas. Su ruta atraviesa la zona de las playas del Pacífico panameño: San Carlos, Punta Chame, así como las montañas de El Valle de Antón, puntos donde este año su auto tuvo que hacer paradas para buscar pasajeros y “rellenar” los asientos vacíos, mientras que el año anterior iba directo a destino.

Otro punto de comparación es que mientras que el año pasado seis buses aceleraron la marcha en una hora, en estas fiestas del Rey Momo apenas arrancaban dos: cada vehículo se llena en 25 minutos “el horario normal”, precisó.

A su juicio, se trata de que la economía no está bien, una sensación similar tiene Brigido Gallardo quien hace más de 15 años lleva al volante a los carnavaleros que se dirigen al famoso y tradicional punto del jolgorio del país: Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

“Pocos pasajeros, menos que el año pasado”, describió Gallardo, quien afirmó sentir las calles más vacías.

De igual manera, en este carnaval ha visto menos gente de la ciudad capital visitando las casas de sus vecinos en Las Tablas donde reside.

“La economía está golpeada, el resto del año el transporte ha estado regular”, comentó Gallardo por lo que el sector esperaba repuntar en los cinco días de fiesta carnestoléndica.

“Ha disminuido bastante el transporte, ha estado muy bajo”, confirmó Cristian Jaén, conductor de la ruta Panamá - Chitré, provincia de Herrera.

El menor movimiento de la ruta de Panamá a Chitré y La Villa también lo describió la vendedora de pasajes, Liliana Rodríguez que recordó que el año pasado tenían un turno en el que tres buses con este destino en una hora, pero este 2026, en 45 minutos apenas se llenaba un autobus.

A su vez, desde este lunes los carnavaleros están retornando a la capital, mientras que el año pasado incluso un día antes de finalizar la fiesta, el martes seguía la gente viajando, periplo de juerga que se iniciaba con fuerza desde el jueves.

“No era lo que se esperaba, el año anterior habían largas filas desde el turno de las dos de la mañana”, comentó Sallymeys Guilbaud, de la boletería Panamá , Santiago de Veraguas.

Situación similar se registra en la ruta Panamá - David, provincia de Chiriquí

En el carnaval 2025 los buses a David salían apenas llegaban a la terminal en Albrook porque la fila no se detenía mientras que ahora “teníamos que esperar una hora a que se llenara para poder darle partida porque no lo podíamos mandar así con puestos disponibles”, dijo Lucibel Mendoza, vendedora de pasajes con destino a esta provincia al occidente del país.

Economistas consultados por este diario esperan que entre hospedaje y consumo la fiesta del carnaval genere una inyección económica de $300 millones, un impacto que debería sentirse en el interior del país.