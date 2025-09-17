Tren Panamá-David: Aguadulce tendrá estación de carga

El proyecto del <b><a href="/tag/-/meta/tren-panama-david">Tren Panamá-David</a></b> está avanzando, y esta obra promete ser un motor de desarrollo para el país, descentralizando la economía y el mercado laboral. Recientemente, miembros del <b>Consejo Municipal de Aguadulce</b>, en la provincia de Coclé, se reunieron con directivos de la <b><a href="/tag/-/meta/secretaria-nacional-del-ferrocarril">Secretaría del Ferrocarril de Panamá</a></b> para conocer los beneficios que traerá este ferrocarril.El<b> distrito de Aguadulce</b> ha sido seleccionado como uno de los puntos, donde se ubicará una de las <b>estaciones de carga del proyecto</b>, lo que generará un impacto positivo y directo en su economía local. La estación se ubicará específicamente en <b>El Roble</b> y tiene como objetivo reactivar el comercio y la industria, reduciendo la necesidad de que los habitantes se trasladen a la capital en busca de oportunidades laborales.El <b>Tren Panamá-David</b> es una iniciativa clave del gobierno del presidente José Raúl Mulino, que complementará otros proyectos logísticos del país, como la expansión del Aeropuerto de Tocumen y la construcción de nuevos puertos.<b>Beneficios y características clave del tren:</b>• <b>Doble función:</b> Contará con un componente para pasajeros que viajará a 180 km/h, y otro para carga, que lo hará a 100 km/h.• <b>Conectividad:</b> Unirá el 45% del territorio nacional, cubriendo 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta David.• <b>Ahorro en transporte: </b>El transporte de carga terrestre será hasta 50% más económico que por carretera, especialmente hacia Norteamérica.• <b>Impacto laboral: </b>Se proyecta la creación de más de 50,000 empleos, tanto directos como indirectos.• <b>Ruta y estaciones:</b> Las estaciones de pasajeros incluirán puntos estratégicos como La Chorrera, Penonomé y Santiago. Las estaciones de carga se ubicarán en Albrook, Bugaba y Aguadulce (en El Roble).