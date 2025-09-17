Tren Panamá-David: Aguadulce tendrá estación de carga

El proyecto del Tren Panamá-David está avanzando, y esta obra promete ser un motor de desarrollo para el país, descentralizando la economía y el mercado laboral. Recientemente, miembros del Consejo Municipal de Aguadulce, en la provincia de Coclé, se reunieron con directivos de la Secretaría del Ferrocarril de Panamá para conocer los beneficios que traerá este ferrocarril.

El distrito de Aguadulce ha sido seleccionado como uno de los puntos, donde se ubicará una de las estaciones de carga del proyecto, lo que generará un impacto positivo y directo en su economía local. La estación se ubicará específicamente en El Roble y tiene como objetivo reactivar el comercio y la industria, reduciendo la necesidad de que los habitantes se trasladen a la capital en busca de oportunidades laborales.

El Tren Panamá-David es una iniciativa clave del gobierno del presidente José Raúl Mulino, que complementará otros proyectos logísticos del país, como la expansión del Aeropuerto de Tocumen y la construcción de nuevos puertos.

Beneficios y características clave del tren:

• Doble función: Contará con un componente para pasajeros que viajará a 180 km/h, y otro para carga, que lo hará a 100 km/h.

• Conectividad: Unirá el 45% del territorio nacional, cubriendo 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta David.

• Ahorro en transporte: El transporte de carga terrestre será hasta 50% más económico que por carretera, especialmente hacia Norteamérica.

• Impacto laboral: Se proyecta la creación de más de 50,000 empleos, tanto directos como indirectos.

• Ruta y estaciones: Las estaciones de pasajeros incluirán puntos estratégicos como La Chorrera, Penonomé y Santiago. Las estaciones de carga se ubicarán en Albrook, Bugaba y Aguadulce (en El Roble).