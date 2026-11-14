Ulloa expresa solidaridad con Rolando Rodríguez: ‘La violencia no puede normalizarse’

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se pronunció sobre el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y expresó su solidaridad con el comunicador y su familia ante lo ocurrido.

En un mensaje, Ulloa manifestó su cercanía con Rodríguez y sus familiares, a quienes aseguró acompañar de corazón y en sus oraciones ante la situación denunciada.

“Mi cercanía y solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez y su familia ante la situación denunciada. Los acompañamos de corazón y en nuestras oraciones”, expresó el arzobispo en el pronunciamiento.

Ulloa advirtió que la violencia y el temor no deben convertirse en situaciones habituales dentro de la sociedad panameña. En ese sentido, destacó la importancia de defender la verdad como un principio fundamental para el país.

“El miedo y la violencia no pueden normalizarse en un país noble como el nuestro, donde la verdad ha de ser divisa para todos”, señaló.

El arzobispo también manifestó su expectativa de que las autoridades esclarezcan lo sucedido y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del periodista y de quienes ejercen la profesión en el país.

“Esperamos que estos hechos se esclarezcan y se garantice la seguridad de Rolando y todos los periodistas panameños”, indicó.

El mensaje concluyó con un llamado a la responsabilidad colectiva en la defensa de la verdad, al señalar que esta tarea no corresponde únicamente a los comunicadores, sino al conjunto de la sociedad.

“Defender la verdad es tarea de todos”, puntualizó Ulloa.