Filipinas hace historia y gana la primera edición asiática de Eurovisión

Filipinas ganó este sábado 14 de noviembre la primera edición asiática del conocido Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado en Bangkok (Tailandia), al imponerse a otros diez competidores con la canción ‘Sobra-Sobra’ y una enérgica puesta en escena. Carmelle, como es conocida desde hace años en Filipinas, recibió 211 votos combinados del jurado y del público, con lo que se hizo con el trofeo de este concurso celebrado en Bangkok (Tailandia), en el que también participaron representantes de Malasia, Corea del Sur, Bután, Laos, Tailandia, Bangladés, Vietnam, Nepal, Mongolia y Camboya. En segunda posición quedó el dúo del país anfitrión, conformado por la solista Mang y el joven actor Daou Pittaya, quienes recibieron 170 puntos del público y del jurado por su interpretación del tema ‘Aroma’, una pieza cantada en tailandés. La primera edición asiática de Eurovisión es representativa de los esfuerzos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), entidad encargada de organizar el certamen en Europa, para internacionalizar el concurso, que este año cumple 70 años de existencia. En esta ocasión, el evento mostró una variada exposición de expresiones culturales que iban desde el K-pop hasta el beatboxing bangladesí.

Según detalló el diario español El País, el formato de votación de la edición asiática fue similar al de la europea, en la que la selección del ganador se compone de una votación mixta entre el jurado profesional (50 %) y el público (50 %).

La modalidad de votación popular de la edición asiática de Eurovisión permitió participar a espectadores de todo el mundo, quienes pudieron enviar, a través de la web oficial del festival, hasta ocho votos por usuario, repartidos entre un mínimo de tres canciones candidatas al premio. Durante la votación actuó la reciente ganadora de Eurovisión 2026, la artista búlgara DARA, quien presentó un medley de temas nuevos y de su canción ganadora, ‘Bangaranga’, con la que se impuso en la pasada edición, celebrada en Viena (Austria). La edición asiática de Eurovisión también sirvió para exponer el certamen original, celebrado en Europa, ante un público más amplio. A falta de conocer los datos de audiencia televisiva, la emisión en directo del evento en YouTube congregó a 150.000 usuarios conectados simultáneamente.