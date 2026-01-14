Usuarios no ven mejoras en medicamentos ni atención de la CSS

La percepción ciudadana sobre el inventario de medicamentos y la atención de salud en la Caja del Seguro Social (CSS) refleja un escenario de estancamiento y deterioro, sin señales claras de mejora sostenida en el último año.

Esa es una de las lecturas que deja la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basado en 1.510 entrevistas cara a cara aplicadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El levantamiento, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, permite observar no solo fotografías puntuales, sino la evolución de la percepción ciudadana a lo largo de varios momentos del último año y medio.

De acuerdo con los resultados, el 31,8 % de los ciudadanos considera que la situación en la CSS sigue igual, mientras que un 40,0 % afirma que está peor o mucho peor. En conjunto, más de siete de cada diez panameños no perciben avances en el acceso a medicamentos ni en la calidad de la atención, una evaluación que refuerza la idea de que los problemas estructurales del sistema persisten sin correcciones visibles.

En contraste, solo un 12,3 % de los encuestados señala que la situación ha mejorado, una proporción claramente insuficiente para construir una narrativa de recuperación o fortalecimiento institucional. El resto de los entrevistados se reparte entre quienes no identifican cambios significativos o prefieren no emitir una valoración.

Un problema que no cede en el tiempo

La lectura de estos datos sugiere que, para una parte mayoritaria de la población, la experiencia cotidiana con la CSS continúa marcada por dificultades recurrentes, especialmente en el acceso oportuno a medicamentos y en la atención médica. La percepción de estancamiento indica que, aun cuando no todos los usuarios reportan un deterioro acelerado, tampoco observan mejoras que modifiquen su relación con la institución.

El hecho de que cuatro de cada diez ciudadanos perciban un retroceso es particularmente relevante en un contexto donde la CSS cumple un rol central en la atención de adultos mayores, pacientes crónicos y sectores de ingresos medios y bajos. Para estos grupos, cualquier interrupción en el suministro de medicamentos o demora en la atención tiene un impacto directo en su calidad de vida.

Adultos mayores y brechas territoriales

La percepción negativa es más acentuada entre los adultos mayores, un segmento que depende en mayor medida de la CSS para tratamientos continuos y provisión de medicamentos. En este grupo, la falta de insumos o la irregularidad en la atención no se percibe como una falla administrativa aislada, sino como un riesgo permanente para su salud.

Asimismo, el estudio identifica diferencias por provincia, con evaluaciones más críticas en algunos territorios clave, lo que apunta a brechas territoriales en la prestación de los servicios. Estas disparidades refuerzan la sensación de inequidad en el acceso y profundizan la insatisfacción ciudadana.

Un factor persistente de malestar social

La evaluación de la CSS se inserta en un clima más amplio de malestar económico y desconfianza institucional, donde los ciudadanos tienden a juzgar a las entidades públicas desde la experiencia directa y cotidiana. En ese contexto, la salud pública —y particularmente la disponibilidad de medicamentos— se convierte en un indicador clave de la capacidad del Estado para responder a necesidades básicas.

La ausencia de mejoras percibidas limita el margen de credibilidad de cualquier anuncio oficial y dificulta la construcción de confianza. Para amplios sectores de la población, los problemas de la CSS no son nuevos ni coyunturales, sino parte de un deterioro acumulado que no logra revertirse con medidas puntuales.