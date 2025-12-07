Vamos exige la publicación inmediata de la lista de transferencias municipales

El debate por la transparencia en las transferencias municipales volvió a encenderse este domingo, luego de que el exdiputado y dirigente del Movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez, reiterara desde su cuenta de X que el país merece explicaciones claras sobre el uso del dinero público.

“La firmeza al pedir respuesta sobre el uso del dinero de todos los panameños nunca es negociable”, escribió. Vásquez calificó como “vergonzoso” que el Gobierno siga defendiendo la “legalidad” de las asignaciones sin detallar el destino final de los fondos y exigió que el MEF publique la lista completa “YA”.

En un mensaje anterior, Vásquez ya había cuestionado directamente al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al señalar que “este gobierno ha dado cerca de 10 millones a Municipios sin criterios técnicos y siguiendo seguramente criterios políticos”. Para Vamos, la falta de información impide verificar si los recursos cumplieron los trámites establecidos por ley.

Admisión de falta de trazabilidad

Las nuevas críticas surgen en un contexto marcado por la reciente admisión del propio MEF de que carece de trazabilidad sobre el uso final de los fondos municipales, revelación que generó inquietud entre diputados y organizaciones civiles.

En declaraciones ofrecidas esta semana, Chapman reconoció que el ministerio no cuenta con mecanismos propios para fiscalizar la ejecución real de los recursos y que ha recurrido al apoyo de la Contraloría.

Aunque el ministro insistió en que se están “fortaleciendo controles y trazabilidad”, la falta de claridad sobre asignaciones específicas ha alimentado el descontento.

Según el MEF, en 2024 se asignaron $6.9 millones mediante la Ley de Descentralización, mientras que en lo que va de 2025 la cifra asciende a $4.6 millones. Chapman aseguró que esto representa una reducción del 96% frente a prácticas de gobiernos anteriores, marcadas por discrecionalidad y ausencia de controles.

Casos que generan más cuestionamientos

Sin embargo, para Vásquez esa explicación no es suficiente. Recordó que ninguno de los diez corregimientos con mayor pobreza recibió fondos y cuestionó casos como el de San Carlos, donde alrededor de $400 mil habrían sido entregados como donativos directos, una práctica históricamente asociada al clientelismo político.

También señaló que municipios no subsidiados, como La Chorrera, recibieron transferencias sin que se expliquen los criterios utilizados.

Voces aliadas y preocupación institucional

La preocupación no proviene solo de Vamos. El diputado Ernesto Cedeño, identificado por su labor de fiscalización, sostuvo que en las declaraciones recientes del MEF “no hubo ningún mea culpa” y subrayó que el problema central sigue siendo “la distribución discrecional que gravitó hoy y sus derivados”.

A la crítica se sumó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien advirtió que estas transferencias, sin explicación clara y paralelas al aumento de la planilla legislativa, parecen dar continuidad a las lógicas clientelares que han operado en distintas administraciones.

El Movimiento Vamos ya había formalizado, días atrás, una solicitud de información al MEF para esclarecer las transferencias extraordinarias realizadas fuera del procedimiento regular establecido en la Ley de Descentralización.

Los diputados Lenin Ulate, Miguel Ángel Campos y Luis Duke pidieron al ministerio entregar los documentos que autorizaron dichos movimientos, las justificaciones y los criterios aplicados.

La respuesta del Gobierno

Mientras crece la presión política, tanto el MEF como el presidente José Raúl Mulino aseguran que su administración mantiene una política de transparencia y descartan una “descentralización paralela”.

Chapman afirmó que el Gobierno adopta las observaciones “con absoluta seriedad” y que los procesos serán revisados para mayor claridad y control.

Sin embargo, para los diputados de Vamos, la única salida es la publicación inmediata de la lista completa de transferencias. “Los panameños merecen verificar en qué se usaron los fondos”, insistió Vásquez este jueves, empujando nuevamente al MEF al centro del debate.