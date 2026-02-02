Varela Leaks: abogados realizan notificación sobre admisión de denuncia

Los <b>Varela Leaks</b> salieron a la luz a partir de filtraciones de conversaciones privadas atribuidas al expresidente, que generaron un fuerte debate nacional sobre la independencia judicial, el uso de organismos de seguridad del Estado y la separación de poderes. Desde entonces, diversos sectores han exigido investigaciones formales sobre el alcance real de esas revelaciones.La admisión de esta querella marca el <b>primer avance procesal concreto</b> en ese sentido y reabre un capítulo sensible sobre el ejercicio del poder, la justicia y la rendición de cuentas en Panamá.