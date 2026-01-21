Credenciales no admite denuncia contra el presidente Mulino

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió no admitir una denuncia penal presentada contra el presidente de la República, José Raúl Mulino, al considerar que los hechos señalados no configuran delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La decisión se adoptó con seis votos a favor, un voto en contra —correspondiente a la diputada Yamireliz Daymirelkis Chong Smith— y una abstención del diputado Augusto Palacios.

La denuncia fue presentada por el abogado José Luis Galloway, quien acusó al mandatario por presunta coacción y por la supuesta comisión de delitos contra la personalidad interna del Estado, a raíz de declaraciones públicas que, según el denunciante, habrían constituido intimidación contra magistrados del Tribunal Electoral para permitir su participación en las elecciones generales de mayo de 2024.

De acuerdo con el informe evaluado por la comisión, la mayoría de los comisionados coincidió en que las declaraciones atribuidas al presidente no constituyen delitos vinculados al ejercicio de sus funciones, por lo que no procedía la admisión de la denuncia ni la apertura de una investigación parlamentaria.

Durante el análisis del caso, el abogado demandante solicitó que la Comisión de Credenciales abriera una investigación formal y que se convocara a los medios de comunicación que cubrieron una actividad oficial del presidente en Costa Rica, con el fin de que aportaran las grabaciones de las declaraciones realizadas por el mandatario en ese país.

No obstante, la comisión determinó que los elementos presentados no cumplían con los requisitos necesarios para dar curso a la denuncia, cerrando así el trámite en esta etapa legislativa.