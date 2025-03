Venta de Panama Ports debe ser avalada por el Consejo de Gabinete

Fundamento legal

Auditorías en cursos

El ministro fue enfático al señalar que los procesos de auditoría iniciados por la Contraloría General de la República comenzaron antes de que se hicieran públicos los hechos noticiosos relacionados con esta compraventa.

“Recordemos que esta decisión fue tomada por el contralor general de la República a principios de enero, si no me equivoco”, afirmó. Además, destacó que estas auditorías no se limitan únicamente a la concesión de Panama Ports Company, sino que se extenderán a todas las concesiones del Estado, aunque se inició con esta en particular.

La Contraloría General de la República inició el pasado 20 de enero una auditoría financiera y de cumplimiento a PPC.

“Estos son hechos aislados, y la auditoría debe concluir. No es una situación que limite a la Contraloría; es su deber finalizar dicho proceso de manera rigurosa y transparente”, subrayó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante la rueda de prensa.

Además de la auditoría, el contrato ley entre el Estado panameño y PPC enfrenta otro desafío legal. La Corte Suprema de Justicia está analizando una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley que ampara la concesión, firmado en 1997. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, recomendó declarar como inconstitucional el artículo 1 de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que benefició a Panama Ports Company.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por los abogados Norman Castro y Julio Macías, quienes argumentan que el contrato viola principios constitucionales, especialmente aquellos que protegen los bienes de uso público y el interés social.

El ministro Orillac también hizo referencia al compromiso del presidente José Raúl Mulino con el bienestar del país.

“Creo firmemente que todos aspiramos a que esta concesión genere mejores beneficios para el país, y eso es, sin duda, parte de lo que analizaremos en su momento. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es crucial conocer los resultados de la auditoría en curso, la cual es de suma importancia. Debemos entender a fondo en qué consiste esta transacción privada entre la empresa que actualmente mantiene la concesión y el comprador. Todos estos aspectos deben ser analizados y determinados con precisión para, posteriormente, buscar el mayor beneficio para Panamá. Y ténganlo por seguro: el presidente Mulino está plenamente comprometido y tiene claro que esta concesión debe rendir frutos tangibles y superiores para la nación. Al final del día, si corresponde al Gabinete tomar una decisión, lo haremos con la firme convicción de priorizar el interés público y el desarrollo del país”, manifestó Orillac.