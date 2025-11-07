Panamá recibe más de 20 recomendaciones sobre derechos LGBTIQ+ en Ginebra

En el marco de la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Panamá recibió este viernes 7 de noviembre más de 20 recomendaciones realizadas sobre los<b> ámbitos de orientación sexual, identidad y expresión de género por parte de diversos países miembros del órgano como Chile, Colombia, Brasil, México, Islandia, Uruguay e Irlanda, entre otros</b>.Entre dichas recomendaciones, figura la<b> inclusión explícita de la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas en la Ley 7 de 2018, contra la discriminación</b>. Por otro lado, se<b> solicitó a Panamá la adecuación urgente de los procedimientos de reconocimiento legal de género, con el fin de que sean administrativos, rápidos, seguros y basados en la autodeterminación</b>.Por otro lado, la Fundación Iguales<b> reconoció los avances del Estado panameño ante el cuarto ciclo del EPU de Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU</b>. Sin embargo, <b>aseguran que urgen cambios notorios y rápidos a su legislación vigente y su práctica institucional para garantizar una cultura de respeto y no discriminación.</b>A pesar de ese reconocimiento, la Fundación Iguales - que saludó la coherencia y compromisos de los Estados que instaron a Panamá a avanzar hacia la igualdad plena - hace<b> énfasis en el error conceptual que supone el creer que con la promoción de políticas de prevención y tratamiento del VIH, se avanza en el reconocimiento de las personas LGBTIQ+</b>.'Aunque dichas políticas impactan positiva y directamente a la población LGBTIQ+, están dirigidas a diversos grupos humanos y <b>no deben interpretarse como un reconocimiento diferencial de derechos para esta comunidad</b>. <b>El Estado debe diferenciar explícitamente entre políticas de salud (VIH) y derechos civiles, con un marco que evalúe avances en derechos LGBTIQ+ independientemente de las políticas de VIH</b>', enfatizó la fundación en su nota de prensa.Durante las pre sesiones del Consejo celebradas en el Palacio de Naciones de Ginebra (Suiza), la Fundación Iguales - representada por el abogado e investigador Ángel Garay - <b>expuso tanto la situación actual de las personas LGTBIQ+ como la necesidad de adecuar la legislación panameña a los estándares internacionales</b>.Entre las exposiciones de Fundación Iguales, estuvo la indefensión que supone la<b> ausencia de una figura jurídica que otorgue reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, lo que a su vez genera violaciones a derechos fundamentales asociados a la familia, patrimonio, salud, pensiones y rol del Estado como protector</b>. Dicha ‘invisibilidad legal’, según la Fundación Iguales, <b>refuerza un trato desigual contrario al principio constitucional de igualdad y a las obligaciones internacionales vigentes</b>.La Fundación Iguales por ello recuerda que ante la <b>ausencia de un marco normativo riguroso, no solo se perpetúa el ciclo de discriminación, sino también la impunidad y la inacción institucional</b>. 'Para generar cambios verdaderamente concretos, Panamá debe enfocarse en medidas tangibles, sostenidas en el tiempo y basadas en evidencia', resaltaron.Por ello, urgen que <b>la comunidad LGBTIQ+ pueda ser una parte activa en la participación en torno a las decisiones que se tomen en el futuro</b>.Con su disposición a colaborar con el Estado y organismos internacionales para que se concreten aquellas disposiciones que procuren la dignidad de las personas sin exclusión, la Fundación Iguales<b> finalmente hace un llamado a la Cancillería para que ejerza su rol con todas las demás dependencias del Estado, las cuales deben comprometerse al cumplimiento de estas recomendaciones</b>. 'Para que así nuestro país pase del papel a la realidad, cónsono con su tradición de respeto al derecho internacional', concluyó.