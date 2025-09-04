Pasajes del Metro se mantienen en $0.35 y $0.50 mientras avanzan estudios técnicos

<b>Díaz </b>recordó que la línea tres del metro está dividida en dos fases, siendo la primera aquella que va desde <b>Panamá Pacífico</b> hasta Ciudad del Futuro, la cual registra más del<b> 80 % de avance</b> y tiene previsto su culminación en abril de<b> 2027</b>. Mientras que, la segunda fase se extiende hasta <b>Albrook</b>, mediante un túnel y puede estar finalizada en <b>2028.</b>'En nuestro presupuesto de <b>2026 </b>tenemos contemplado un periodo de capacitaciones en el último trimestre de ese año, para poder iniciar las pruebas operativas de la línea 3 en el primer cuatrimestre de <b>2027</b>', comentó el funcionario.Hasta el momento, no se tiene contemplado que la<b> línea 3 </b>del metro opere de forma parcial, al finalizar su primera etapa, por los desafíos logísticos que conlleva, aunque está en evaluación.