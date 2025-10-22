Piden intervención urgente en Ngäbe-Buglé: 70 muertes de estudiantes por falta de puentes

Entre 55 y 70 estudiantes han perdido la vida por ahogamiento en las dos últimas décadas en la Comarga Ngäbe-Buglé en el camino a sus centros escolares, señaló la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), entre los resultados de su estudio “Educación Mortal: Crisis sistemática”.

El informe presentado ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional documenta una realidad alarmante: la muerte de decenas de niños y niñas de primaria al intentar cruzar ríos para asistir a clases.

De acuerdo a los hallazgos, se identifica al río Cricamola, en el distrito de Kankintú, como el punto más crítico de esta emergencia. Solo en la comunidad de Mayo, Fudespa documentó la muerte de nueve niños y niñas arrastrados por la corriente en los últimos años.

Aunque las estadísticas históricas reflejan un promedio de entre dos y tres muertes anuales, el subregistro es considerable debido a factores como aislamiento geográfico, ausencia de sistemas formales de reporte y barreras culturales, entre otros.

Del total de casos analizados, el 60% corresponde a niños y niñas de entre 5 y 12 años. Sin embargo, también documenta muertes de adolescentes de hasta 17 años que debían recorrer largas distancias entre comunidades dispersas.