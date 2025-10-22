Piden intervención urgente en Ngäbe-Buglé: 70 muertes de estudiantes por falta de puentes

La investigación destaca que estas víctimas no solo mueren en el trayecto escolar, sino en un contexto de exclusión multidimensional: pobreza extrema, aislamiento geográfico y falta de servicios públicos básicos.Se plantea, además, una reflexión profunda: la situación representa un conflicto directo entre el derecho a la educación y el derecho a la vida.El informe sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos simultáneamente, asegurando condiciones seguras para el acceso escolar.Fudespa estima que la solución integral para esta crisis requeriría una inversión de entre $42 y $63 millones, destinada principalmente a la construcción de puentes seguros, mantenimiento de caminos rurales y mejora del transporte escolar en zonas de difícil acceso.El estudio plantea además la necesidad de un plan nacional interinstitucional que involucre a los ministerios de Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social y Gobierno, junto con las autoridades comarcales y las propias comunidades.Pero de no atenderse este problema con acciones concretas, entre 15 y 25 personas adicionales podrían perder la vida por ahogamiento en los próximos cinco años en la comarca, principalmente niños y adolescentes que cruzan ríos para llegar a sus escuelas.