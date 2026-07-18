Gary Stempel: ‘El fútbol tiene que seguir siendo un juego de la gente’

Viendo este Mundial, cuando una persona tiene que pagar 3 mil, 10 mil o 15 mil dólares para ver un partido, deja de ser accesible para la mayoría; hace de la pasión una cosa de élites. Antes ibas al estadio con tus amigos, cantabas, compartías y eras parte de una comunidad. Hoy el ambiente empieza a cambiar: es más exclusivo y menos cercano a la gente. Para mí, este Mundial mostró una ruptura con esa idea del fútbol como una pasión de las masas y el fútbol tiene que seguir siendo un juego de la gente.