Hay una cofradía de diputados que controlan los partidos

El Partido Panameñista ya arrancó oficialmente el motor electoral tras la catástrofe de los comicios de 2024, donde quedaron cuartos en las presidenciales. El diputado y presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, busca la presidencia del partido, frente a Carlos Raúl Piad Herbruger, quien culpa la actual dirección del colectivo de 'desconectarse' de la realidad. Dice que irá contra el 'conflicto de intereses' que afirma hay entre los diputados panameñistas y la dirección del partido. Asegura ser de 'oposición' y confirmó el respaldo de la exmandataria Mireya Moscoso, quien abiertamente apoya al Gobierno de José Raúl Mulino.