Ministerio de la Mujer promete mantener su labor: ¿qué acciones tomarán ante repunte de femicidios?

El <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a> </b>convocó este lunes al <b>Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (Convimu)</b> con el objetivo de reforzar la coordinación entre instituciones del Estado y organismos internacionales ante el repunte de casos de violencia y femicidios en el país.Durante el encuentro, la ministra <b>Niurka Palacios</b> reiteró que la atención a las víctimas <b>no se detendrá</b> pese a los ajustes administrativos derivados de la reestructuración institucional anunciada por el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio.<i>'Hasta que se decida cuál será el mecanismo [de transición] seguiremos brindando los servicios. Estamos seguros que se van a mantener todas las garantías que hasta este momento se han desarrollado para las mujeres que son víctimas de violencia'</i>, subrayó la ministra.El <b>Convimu</b>, conformado por entidades como el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo">Defensoría del Pueblo</a></b>, además de organismos internacionales como <b>ONU Mujeres</b> y el <b>Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)</b>, revisó las acciones que cada institución ejecuta en materia de prevención, atención y protección a las mujeres.Las autoridades se comprometieron a <b>ejecutar dos acciones específicas durante el mes de noviembre</b>, mes en el que se conmemora el <b>Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer</b>.Entre los compromisos asumidos, el Ministerio de la Mujer anunció que, en conjunto con el Mides, <b>realizará jornadas de concienciación y orientación en comunidades de difícil acceso y la revisión de la Ley 82 del 2013, que rige los acuerdos de pena</b>, además de dar seguimiento a las iniciativas presentadas por otras entidades, como la <b>implementación del brazalete electrónico</b> y la <b>búsqueda de inversión pública y cooperación internacional</b> para fortalecer programas de prevención.El llamado a reforzar las estrategias contra la violencia se da en medio de la incertidumbre que ha generado la decisión del Ejecutivo de <b>reducir el rango del Ministerio de la Mujer a una secretaría bajo el Mides</b>, medida que, según diversos sectores, podría tener un impacto negativo en la política pública de igualdad de género.El reportaje ‘Mujeres desprotegidas: ¿cómo afectará la reducción del Ministerio de la Mujer a la prevención de violencia?’ de <b>La Estrella de Panamá</b> advirtió que la medida podría <b>limitar la autonomía administrativa y presupuestaria</b> de la institución, afectando directamente su capacidad para ejecutar programas de prevención, atención a víctimas y empoderamiento económico. La transformación implicaría también una reducción presupuestaria que 'pone en riesgo la ejecución de la <b>Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM) 2024-2034</b>', diseñada para articular esfuerzos estatales y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia.Organizaciones feministas citadas por este diario señalaron que este cambio representa un <b>retroceso simbólico y estructural</b>, pues 'al quitarle rango ministerial se le resta fuerza política y poder de decisión a la entidad encargada de velar por los derechos de las mujeres'.Las instituciones reunidas en el Convimu coincidieron en la necesidad de <b>mantener la articulación interinstitucional</b> para responder de manera más efectiva ante los casos de violencia, fortalecer la prevención desde el sistema educativo y promover campañas de sensibilización a nivel nacional.