Ministerio de la Mujer promete mantener su labor: ¿qué acciones tomarán ante repunte de femicidios?

El Ministerio de la Mujer convocó este lunes al Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (Convimu) con el objetivo de reforzar la coordinación entre instituciones del Estado y organismos internacionales ante el repunte de casos de violencia y femicidios en el país.

Durante el encuentro, la ministra Niurka Palacios reiteró que la atención a las víctimas no se detendrá pese a los ajustes administrativos derivados de la reestructuración institucional anunciada por el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de julio.

“Hasta que se decida cuál será el mecanismo [de transición] seguiremos brindando los servicios. Estamos seguros que se van a mantener todas las garantías que hasta este momento se han desarrollado para las mujeres que son víctimas de violencia”, subrayó la ministra.

El Convimu, conformado por entidades como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Educación (Meduca), la Policía Nacional, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo, además de organismos internacionales como ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), revisó las acciones que cada institución ejecuta en materia de prevención, atención y protección a las mujeres.

Las autoridades se comprometieron a ejecutar dos acciones específicas durante el mes de noviembre, mes en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre los compromisos asumidos, el Ministerio de la Mujer anunció que, en conjunto con el Mides, realizará jornadas de concienciación y orientación en comunidades de difícil acceso y la revisión de la Ley 82 del 2013, que rige los acuerdos de pena, además de dar seguimiento a las iniciativas presentadas por otras entidades, como la implementación del brazalete electrónico y la búsqueda de inversión pública y cooperación internacional para fortalecer programas de prevención.

El llamado a reforzar las estrategias contra la violencia se da en medio de la incertidumbre que ha generado la decisión del Ejecutivo de reducir el rango del Ministerio de la Mujer a una secretaría bajo el Mides, medida que, según diversos sectores, podría tener un impacto negativo en la política pública de igualdad de género.

El reportaje ‘Mujeres desprotegidas: ¿cómo afectará la reducción del Ministerio de la Mujer a la prevención de violencia?’ de La Estrella de Panamá advirtió que la medida podría limitar la autonomía administrativa y presupuestaria de la institución, afectando directamente su capacidad para ejecutar programas de prevención, atención a víctimas y empoderamiento económico.

La transformación implicaría también una reducción presupuestaria que “pone en riesgo la ejecución de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM) 2024-2034”, diseñada para articular esfuerzos estatales y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia.

Organizaciones feministas citadas por este diario señalaron que este cambio representa un retroceso simbólico y estructural, pues “al quitarle rango ministerial se le resta fuerza política y poder de decisión a la entidad encargada de velar por los derechos de las mujeres”.

Las instituciones reunidas en el Convimu coincidieron en la necesidad de mantener la articulación interinstitucional para responder de manera más efectiva ante los casos de violencia, fortalecer la prevención desde el sistema educativo y promover campañas de sensibilización a nivel nacional.