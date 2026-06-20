José Antonio Domínguez: ‘Antes la tajada era el 10% de la obra, ahora es lo que yo quiera’

‘Tracalería, negocios sucios, turbios y un fiasco al Estado’. Así resume el proceso de licitaciones José Antonio Domínguez, quien fue ministro de Obras Públicas, en el gobierno del expresidente Guillermo Endara Galimany y diputado de la Asamblea Nacional por el partido Panameñista (2014-2019). Domínguez, ingeniero de profesión, y exembajador de Panamá en Taiwán, analiza y describe sin remilgos la realidad de las millonarias compras públicas y por las que el país se sigue endeudando; todo por satisfacer los “negocios” del funcionario de turno. Su entrevista se da en medio de semanas de cuestionamientos por la impunidad ante los posibles conflictos de interés en los contratos, y de cara a un nuevo periodo legislativo. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es el misterio que tiene el mayor presupuesto para inversión, con $700 millones este año. ¿Cómo percibe el desarrollo de las obras? Si utilizo el criterio de muchos colegas, todavía no ha despegado el Ministerio de Obras Públicas. Han hecho algunos proyectos avanzando para sus licitaciones, pero sería bueno que despegue porque de eso también depende mucho la economía de nuestro país.

¿A qué le llama usted despegar? Que los liciten y que lo pongan en ejecución, y a los proyectos llave en mano tenemos que tenerle mucho cuidado, es donde más problemas hay cuando te piden que se haga el estudio, diseño y construcción. Quiero traer a colación el proyecto llave en mano de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen que empezó por $300 millones y terminó casi en $900 millones. Y todavía había que diseñar, estudiar, y construir la calle para que las aeronaves pudieran acceder a las puertas de embarque de la ampliación. ¿Qué significa eso? Eso es simplemente un daño enorme al Estado. Por no decir robo, por no decir las palabras que no me vienen a la cabeza: la tracalería horrible que ha habido con los funcionarios. Esto no puede continuar, creo que estos proyectos tienen que ser vistos con lupa y más que lupa con microscopio. ¿Sigue la tracalería en esta administración gubernamental? Yo creo que todavía no ha desaparecido. No ha desaparecido de nada, de ninguna institución. Siempre hay tracalería.

¿Qué indicios tiene para decirlo? Es que el problema no está en el funcionario. Vamos a hablar del ministerio, yo puedo confiar en el ministro, pero no puedo confiar de ahí para abajo en nadie, tú no sabes quién te está serruchando el piso, quién está coimeando, quién está haciendo arreglo debajo de la mesa. A mí se me acercaron en gobiernos anteriores, funcionarios del ministerio, sobre todo del MOP, a ofrecerme proyectos porque saben que yo soy contratista. ¿Y a cambio de qué? Ah, querían una tajada. ¿Cómo se manejan las licitaciones, por ejemplo, en el MOP? Yo nunca he estado dentro de los equipos de evaluación, pero lo que he escuchado es que dentro de los equipos de evaluación hay arreglos. Vamos a favorecer a fulano, a zutano, este es el que nos va a dar la tajada para nosotros y el que tiene que ganar. Todo se arregla cuando uno quiere y por eso hay que hacer un cambio radical en la Constitución, que cambie la forma de escoger a todos los funcionarios públicos, no solamente a los grandes, a los de abajo también. No pueden ser seleccionados por quien tiene el poder en el momento, porque él no los va a escoger para el bien del país sino para ayudar a su copartidario, lo va a ayudar para que a él también le entre algo adicional. Eso no puede continuar siendo la regla.

¿Cuál es la cartera en la que ha visto la tracalería? Todas tienen en una o en otra forma la tracalería. ¿Cómo le llaman cuando tienen negocios sucios, turbios, cuando haces un fiasco al Estado? ¿Están haciendo negocios en estos momentos? Siempre. Nunca han parado, nunca. Nosotros tratamos, cuando estábamos en el gobierno de Endara, tratamos de encontrar a quienes estuvieran haciendo algo malo. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que el ministro del MOP, firme adendas que modificaron e incrementaron una carretera, y luego la inspecciona y la recibe con satisfacción, en la que nueve meses antes era el contratista, y las firma con su socio de negocios? Bueno, lamentablemente, mi primera opinión para el ingeniero Andrade es un consejo: Si usted no se hace de asesores, que estén dispuestos a decirle lo que usted debe escuchar, no lo que usted quiere escuchar, las probabilidades que cometa errores son altísimas, y este caso es uno de ellos. El ministro Andrade dijo que no declaró algún posible conflicto de interés porque desconocía las normas y actuó de buena fe. ¿Se actúa de buena fe con fondos públicos? Mira, en este en este sistema que tenemos el actuar de buena fe podría ser una opción, porque si tratas de ir a las leyes, hoy las violan a capa y espada en todos lados, empezando en la Corte Suprema de Justicia.

A ver, las leyes son obligatorias, no opcionales Sí, obligatorias. Sin embargo, volviendo al punto, cuando hay un conflicto de interés y siguiendo las palabras que dijo el ingeniero Andrade, creo que él no se percató que cometió un gravísimo error. Primero, si yo fuera un fiscal sin ser abogado, lo primero que le digo, la ley es clara. Lo primero que te dice cualquier abogado es que el desconocimiento de las leyes no te exime de responsabilidad así que si él no sabía que lo que estaba cometiendo era indebido, eso no lo excluye de su responsabilidad porque es el jefe de una cartera. Usted me decía que antes se pedía el 10% de la obra como coima a cambio de una contratación. ¿Cuánto es ahora? Bueno, eso ya se acabó, ahora es lo que yo quiera. Ese proyecto es de $100 millones y yo quiero $10 o $20 millones. ¿Quién lo decide? ¿Quiénes son los que tienen el poder?

Usted fue miembro del partido Panameñista y diputado. ¿Cómo califica la gestión del diputado Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea Nacional? Estuve en contra de su elección, sigo estando en contra de su reelección ¿Por qué? Me parece que ha hecho un pésimo trabajo, nada de lo que tiene que hacer lo ha hecho, porque es el mismo jueguito de siempre: yo voy a contentar a quienes me van a ayudar a mantenerme en el poder, eso es todo. Yo no era bien visto en la Asamblea por la mayoría de los diputados, porque yo no iba a hacer el trabajo que ellos querían o hacerle las venias para que todo lo que ellos querían se hiciera, yo iba a hacer lo que consideraba era lo correcto. El 1 de julio se renueva la Asamblea, ¿cuál es su visión de ello, seguimos en la diputadocracia? Yo creo que se va a mantener el mismo rumbo que se ha tenido hasta ahora. El señor [Juan] Diego Vásquez para mí ha sido una gran decepción. Es un individuo que a pesar que se le habló y se le dijo que tenía que hacer movimientos muy específicos, a él se lo advertí yo personalmente en la primera Asamblea, les dije ustedes deben hacer esto, esto y esto, si de verdad quieren ayudar a Panamá, y si de verdad quieren en tener el control de la Asamblea. Eran el grupo mayoritario en la Asamblea, a él no le costaba nada hacer lo correcto para poder tomar el control de la Asamblea y enderezarla de forma correcta. Pero se fueron con su cantito de que somos los impolutos, somos los que no hemos metido la mano, no estamos de acuerdo con estos tradicionales, empezaron a insultar y a denigrar, y de esa forma pretendían llegar al control de la Asamblea. En política, decía el expresidente Arnulfo Arias, tienes que aprender a abrazarte de la mierda con tal de hacer lo correcto.