José Antonio Domínguez: ‘Antes la tajada era el 10% de la obra, ahora es lo que yo quiera’

<b>Usted fue miembro del partido Panameñista y diputado. ¿Cómo califica la gestión del diputado Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea Nacional?</b>Estuve en contra de su elección, sigo estando en contra de su reelección<b>¿Por qué?</b>Me parece que ha hecho un pésimo trabajo, nada de lo que tiene que hacer lo ha hecho, porque es el mismo jueguito de siempre: yo voy a contentar a quienes me van a ayudar a mantenerme en el poder, eso es todo. Yo no era bien visto en la Asamblea por la mayoría de los diputados, porque yo no iba a hacer el trabajo que ellos querían o hacerle las venias para que todo lo que ellos querían se hiciera, yo iba a hacer lo que consideraba era lo correcto.<b>El 1 de julio se renueva la Asamblea, ¿cuál es su visión de ello, seguimos en la diputadocracia?</b>Yo creo que se va a mantener el mismo rumbo que se ha tenido hasta ahora. El señor [Juan] Diego Vásquez para mí ha sido una gran decepción. Es un individuo que a pesar que se le habló y se le dijo que tenía que hacer movimientos muy específicos, a él se lo advertí yo personalmente en la primera Asamblea, les dije ustedes deben hacer esto, esto y esto, si de verdad quieren ayudar a Panamá, y si de verdad quieren en tener el control de la Asamblea. Eran el grupo mayoritario en la Asamblea, a él no le costaba nada hacer lo correcto para poder tomar el control de la Asamblea y enderezarla de forma correcta. Pero se fueron con su cantito de que somos los impolutos, somos los que no hemos metido la mano, no estamos de acuerdo con estos tradicionales, empezaron a insultar y a denigrar, y de esa forma pretendían llegar al control de la Asamblea. En política, decía el expresidente Arnulfo Arias, tienes que aprender a abrazarte de la mierda con tal de hacer lo correcto.