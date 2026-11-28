La encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá y Prodigious Consulting, dibuja un panorama preocupante: el descrédito de las instituciones avanza, el rechazo al Gobierno central y a la Asamblea supera el 80% y la ciudadanía siente que el crecimiento económico no llega a sus bolsillos. Para el sociólogo y profesor de la Universidad de Panamá, José Lasso, estos datos reflejan el deterioro de la democracia panameña y de un modelo económico que concentra la riqueza y excluye a las mayorías. A esto se suma el cierre de los espacios de diálogo y la posibilidad de imponer proyectos impopulares, como la reapertura de la mina, rechazada por el 68.7% de los encuestados. Lasso advierte que este escenario de desigualdad, erosión democrática y debilitamiento de los derechos ciudadanos podría abrirle paso al caudillismo y al autoritarismo. La última encuesta de La Estrella de Panamá registra una bajísima credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y revela que el 38% no identifica ninguna institución con credibilidad. ¿Hay una crisis de legitimidad del Estado? Hay una crisis de legitimidad general, en la que las instituciones no están respondiendo a los problemas cotidianos de las personas y las comunidades. Esta vez, Sinaproc obtuvo una mejor valoración por la coyuntura del terremoto. La Asamblea y el Ejecutivo están aislados de la vida de la población. Aún peor, generan desconfianza sobre la protección de los derechos ciudadanos. La encuesta sitúa al Legislativo en un 83.3%. ¿Cómo se explica que la Asamblea, pese a ser la institución de mayor representación popular, sea una de las que menos credibilidad genera? Hay deficiencias en la educación electoral. Parte de la población desconoce la función legislativa y espera que los diputados resuelvan problemas comunitarios como representantes, que no son. Igualmente, algunos políticos alimentan esa expectativa mediante un clientelismo voraz para buscar la reelección, en vez de legislar para los intereses de la gente.

¿Hasta qué punto la frustración ciudadana por las instituciones puede pasar de la desconfianza al desconocimiento de la institucionalidad en general? Ya tenemos una parte de la población que desconoce esas instituciones. El tema es que los ciudadanos están desorganizados y carecen de herramientas para exigir respuestas. Algunos movimientos sociales impulsan demandas, pero amplios sectores viven frustrados por su situación económica y no comprenden cómo las instituciones pueden resolver sus problemas. El ciudadano común está desamparado en comparación con otros actores económicos con mucho poder en Panamá, que tienen acceso directo a la política y a la ejecución de las leyes. ¿Qué tanto impacto tiene esa falta de credibilidad en la institucionalidad cuando, según este último sondeo, el 76.5% considera que el crecimiento económico llega poco o nada a sus familias? Agrava todo. Además, históricamente la política económica se ha orientado hacia los grandes grupos empresariales, y más en este Gobierno. Puede haber crecimiento, pero Panamá sigue entre los países más desiguales del mundo. Los beneficios se concentran en los sectores de arriba porque faltan mecanismos para distribuirlos. También hay que evaluar la calidad del empleo, que es precario. También es necesario abrir un debate democrático sobre la revisión del modelo, que concentra la riqueza y excluye a las mayorías, pero incluso sugerir eso hace que recibas acusaciones de comunismo o izquierdismo. Ese señalamiento evita discutir las causas de fondo. Además, el país responde a las exigencias de los mercados internacionales y no a un plan de desarrollo nacional construido mediante consensos. ¿Se han perdido los espacios de diálogo en Panamá para discutir el modelo y el rumbo del país? La posibilidad de conversar con los principales actores de la sociedad civil y los actores económicos, así como de hablar del rumbo del país, creo que ha desaparecido. Estamos respondiendo no necesariamente a un plan de desarrollo nacional, sino a las exigencias de los mercados internacionales con respecto al papel que juega Panamá en su dinámica de dependencia. Entonces, no hay un plan de desarrollo nacional ni una posibilidad de convocatoria o, por lo menos, los pequeños esfuerzos que se han hecho han quedado en plena simulación (...) y esto también trae consigo el tema de la discusión con respecto a la Constituyente el próximo año (...). Tenemos esta situación en la que hay un conjunto de actores totalmente desarticulados, llámense sindicatos, gremios y sociedad civil. Además, la protesta o el desacuerdo generan descalificación, principalmente por parte del presidente de la República, lo que difícilmente permite establecer acuerdos nacionales. En este contexto de reducción de los espacios democráticos, ¿qué riesgos implica impulsar un proceso constitucional bajo esas condiciones? Definitivamente, se cierne un peligro sobre la apertura de ese proceso constitucional, tanto por la impopularidad del Gobierno como por los problemas de credibilidad y los retrocesos democráticos. La Constitución de 1972 reconoce derechos como la salud, el trabajo y la vivienda. Una nueva carta magna podría debilitarlos si predominan sectores conservadores ligados a los sectores empresariales que los consideran obstáculos para ampliar su poder en términos económicos. Una constituyente define las reglas futuras del Estado y exige considerar las posiciones ideológicas de quienes participen. La encuesta reafirmó una vez más el rechazo ciudadano a la reapertura de la mina: un 68.7% la desaprueba. ¿Qué revela eso sobre la desconexión entre el Gobierno y la voluntad popular? Es una ruptura con la ciudadanía. El Departamento de Sociología, en su momento, también hizo una encuesta y el 67% de la población estaba en contra de la actividad minera. En lugar de debatir los resultados, algunos sectores desacreditan los instrumentos científicos. Independientemente de que se les haya dicho que la reapertura va a generar condiciones económicas para la población y una bonanza constante, creo que con eso tratan de comprar la opinión pública, pero la opinión pública no está reaccionando; por lo menos, no está comprando ese discurso, tal como lo están reflejando las encuestas (...) Se ha evitado la discusión con respecto a las alternativas a la no reapertura de la mina y la posibilidad de generar espacios productivos que no sean tan conflictivos con el medio ambiente. Entonces, esta discusión se ha evitado constantemente. Aunque el Gobierno invoca los arbitrajes, la población mantiene su oposición. La presión contra las organizaciones sociales, sin embargo, reduce la capacidad de que ocurra una protesta de la magnitud de la de 2023. La corrupción aparece otra vez en la encuesta como uno de los principales problemas. ¿Cómo analiza ese resultado? Lo primero es que resulta interesante saber que la población entiende que existen estos niveles de corrupción. El tema es hasta dónde la gente puede organizarse para generar una institucionalidad más fuerte que realmente reduzca la posibilidad de que funcionarios participen en la corrupción. Y no solamente funcionarios, porque la corrupción es una dinámica de actores que están en función de intereses particulares por encima de los intereses generales. Entonces, sí, la población entiende que esto es un problema en términos generales, pero no necesariamente lo está identificando en términos de la vida cotidiana. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención directamente con esto, porque, al final, el panameño, en alguna medida, si usted le pregunta cómo ha conseguido algunas cosas, puede responder que ha sido con «palanca» o contactos con funcionarios. Esa lógica también hay que señalarla. La corrupción genera desigualdad; estamos hablando de miles de millones de dólares que efectivamente se pierden y que podrían ser invertidos en la gente. La población entiende un poco este tema.