Arraiján: Avanza proceso de revocatoria de mandato contra representante de corregimiento

La Resolución No. 021 del Tribunal Electoral permite que el proceso de revocatoria de mandato contra la representante de corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján, siga en pie.

Esta decisión del Tribunal autoriza el inicio de recolección de firmas del respaldo y capacitación electoral en el proceso contra Raquel del Carmen Murillo Godoy, quien fue electa por libre postulación y que forma parte de la coalición Vamos.

¿Cuántos procesos de revocatoria de mandato hay en el distrito de Arraiján?

Además del proceso contra la representante de Juan Demóstenes Arosemena, también existe uno contra su suplente Salvador Alexander Lobos Yau, que igualmente se mantiene en proceso de recolección de firmas

En el caso de Lobos Yau, los ciudadanos tendrán hasta el 10 de noviembre para conseguir la cantidad de firmas necesarias

Adicional, el Tribunal también autorizó la recolección de firmas para el proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba.