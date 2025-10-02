Balbina Herrera vuelve al tinglado político, correrá por Doens para la dirección del PRD

Otras de las candidaturas inesperadas fue la del exdirector del Ifarhu (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos), Bernardo Meneses, quien a través de sus abogados y familiares se inscribió para buscar la primera vicepresidencia.'Hoy me dirijo a usted desde una circunstancia difícil (...) estoy detenido en el centro penitenciario de Tinajitas, pero mi espíritu no está preso, porque cuando se lucha por la esperanza, la verdad y la justicia, no hay barrotes que puedan encadenar la voluntad de un perredista', dijo Meneses por medio de una carta leída por la Emelie Garcia Miró, también miembro del PRD y aspirante a la segunda vicepresidencia.Meseses, que estuvo al frente del Ifarhu durante la Administración Cortizo (2019-2024), es investigado por presuntas irregularidades en la entidad y el programa de auxilios económicos, en un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado y blanqueo de capitales.Luego de este breve periodo de postulaciones que terminó ayer, se espera una fase de impugnaciones y finalmente queden las candidaturas en firma, con un mes de campaña y la elección el próximo 23 de noviembre.Los comicios tienen lugar en medio de duras críticas internas y reclamos de una renovación total del PRD, incluyendo a todos los miembros del CEN y el resto de estructuras del partido. En este proceso solo están en disputa cinco de los diez cargos de la dirección, luego de la renuncia de la mitad de la cúpula.Este miércoles también se postularon Pedro Miguel González para la secretaría general y Jorge Montenegro, representante del corregimiento de David Cabecera, quien busca la primera subsecretaría del partido.