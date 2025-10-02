Balbina Herrera reemplaza a Mitchell Doens para Secretaría General del PRD

Culminaba el proceso de postulaciones para la nueva conformación del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y en medio de la fiesta electoral interna, se esperaba la llegada de Mitchell Doens.

A mediados de septiembre, Doens había confirmado a La Estrella de Panamá que correría para el cargo de secretario general del PRD, sin embargo no ocurrió.

¿Por qué Mitchell Doens no se postuló para ocupar la Secretaría General del PRD?

El proceso de postulaciones avanzaba en la sede del colectivo, en Avenida México, pero Doens no aparecía, diversas figuras fueron llegando para presentar su documentación ante los comisionados, entre ellos estuvieron el diputado Raphael Buchanan, el exalcalde capitalino José Luis Fabrega, el diputado Arquesio Arias y Balbina Herrera.