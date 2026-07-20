Bancadas negocian el control de las comisiones en la Asamblea

La tarde de este lunes 20 de julio se lleva a cabo una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas para, entre otras cosas, determinar la composición de las comisiones permanentes en la Asamblea Nacional.

La reunión, celebrada en la presidencia de la Asamblea, inició alrededor de las 2:00 de la tarde. Ingresaron los distintos jefes y subjefes de bancada.

Hay expectativa sobre quiénes ocuparán las presidencias de las comisiones. Especial atención hay sobre la Comisión de Presupuesto, donde se rumora que chocan las figuras de Eduardo Vásquez (Cambio Democrático) y Benicio Robinson (PRD).

También se escucha que podrían surgir otras figuras para presidir como Sergio Gálvez o Nelson Jackson.

“Que sea rápido”, pidió la diputada Grace Hernández de Seguimos. “Porque sí les digo a todos mis compañeros: sea quien sea que quede liderando una comisión, o quienes queden en una comisión, tenemos que trabajar todos juntos por Panamá, por los panameños”, concluyó.