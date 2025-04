Blandón: ‘Hay sectores del panameñismo que quieren entregar el partido al Gobierno’

El panameñismo, como el resto de los partidos en el país, enfrenta una profunda crisis que lo dejó con su peor resultado electoral de la era postinvasión. Su presidente, José Isabel Blandón, reconoce que el problema es estructural y que incluso hay figuras del colectivo que buscan “plegar” esta fuerza política al servicio del Gobierno. El último candidato presidencial del panameñismo y exalcalde de la Ciudad de Panamá habla con La Decana del entuerto diplomático de Martinelli, cuestionó el “culto” a la imagen del alcalde Mayer Mizrachi e insiste en que su colectivo necesita una urgente renovación, pero no descarta correr otra vez al cargo. Admite que la bancada va por una lado y el partido por otro, un asunto que considera mella la imagen del panameñismo, al que todavía ve como una opción de “oposición”.

¿Quién cree que ganó y perdió con esta reforma a la Caja de Seguro Social?

No ganó nadie en realidad. El Gobierno no sacó la reforma 100 % y no se resolvió ni lo financiero ni la seguridad social; tampoco la falta de cobertura y la insuficiencia en las prestaciones. Mientras no resolvamos el problema del mercado laboral, el alto nivel de informalidad, la poca permanencia en los cargos y bajos salarios, no habrá solución definitiva.

El Gobierno y los diputados, incluyendo los de su partido, dicen que la reforma salvó a la CSS...

Cuando tú ves la seguridad social de una manera más integral, las cuentas individuales resuelven, entre comillas, el problema financiero, pero implica pensiones más bajas. No es cierto que esa es la única opción, han querido vender al país que el sistema de cuentas individuales predomina en el mundo y eso es absolutamente falso. Solo existe en algunos países de América Latina y de Europa del este. El resto del mundo tiene un sistema solidario [...] tenemos un élite empresarial que apenas está llegando del pasado. El Gobierno introduce las cuentas individuales como “gran novedad” sin ver los errores que se cometieron en los 80 en Chile y en el resto de la región.

¿Cómo evitar una crisis con la CSS ?

El Gobierno debe realmente entablar un proceso de diálogo en donde de verdad haya escucha activa. Tiene que haber un debate y voluntad de construir consensos.

¿Qué va a hacer el Partido Panameñista es esa discusión?

Yo tengo que reconocer, como presidente actual del partido, que en los últimos años ha habido una especie de dicotomía entre el partido y la bancada. Es parte de la crisis política actual y por eso todos los partidos, especialmente los tradicionales, tenemos que pasar por un proceso de renovación profunda; no implica solamente el cambio de los liderazgos, sino de la forma misma de hacer política y de entrar a discutir realmente en qué creemos.

Diputados panameñistas han cogobernado con el PRD y ahora con José Raúl Mulino...

Tenemos un debate a lo interno de gente que quiere plegarse al gobierno de Mulino y gente que cree que el rol del partido tiene que ser un rol de oposición [...] cuando venga la elección para elegir al próximo presidente del partido, ya hay posiciones que quieren convertir al partido en parte de la alianza de gobierno. Creo que la mayoría de la base del partido lo que espera es ser oposición.

Pero el Partido Panameñista no hace oposición....

La bancada en gran medida es la imagen del partido. Es lo que está en el debate público todos los días. Yo no creo que estén plegados al Gobierno, pero no están haciendo una oposición. El electorado en ese sentido ve las cosas blanco y negro, eres oposición o eres gobierno [...] eso desgasta la imagen del partido, porque la gente si algo podía decir del Partido Panameñista es que cuando estaba en oposición era aguerrido [...] no quiere decir que aquí toda la responsabilidad [de la crisis del partido] es de la bancada, es una responsabilidad compartida y yo soy parte de esa responsabilidad también.

¿Qué hay de la vida de Rómulo Roux?, ¿ha hablado con él?

Hemos conversado en algunas ocasiones a lo largo de los últimos meses. A veces de política, otras de temas profesionales, ambos somos abogados [...] me dijo poco después de las elecciones que había cumplido y que el compromiso con su familia era no volver a participar. Pero una vez te pica ese gusano te es difícil que dejes la política del todo.

¿Va a correr o no a la presidencia del partido?

No sé si aspiraré o no en las próximas elecciones, pero sí me mantendré vigente y no descarto hacerlo. Creo que el escenario actual se ve bastante confuso, casi todas las fuerzas políticas tienen profundas divisiones a lo interno. La que parecía un poquito más monolítica, por nueva, era Vamos, pero ya tiene diferencias aún más grandes que algunos partidos. A nivel de gobierno es evidente que el presidente Mulino llegó sobre los hombros de Ricardo Martinelli y hoy en día no están en buenos términos. ¿Qué va a significar eso para la presidencia de Mulino? No solamente perder el apoyo político de Martinelli, sino convertirse en un enemigo de Mulino y entrar en confrontación con él. Eso está por verse.

Podría correr otra vez, ¿dónde queda el relevo?

No es mi primera opción [correr] y lo dije en mayo del año pasado después de las elecciones, que debía darse un proceso de renovación dentro del partido con nuevas figuras. Tenemos que ver cuáles son las figuras que van a surgir y cuál es su posición frente al Gobierno. Un cambio para que los que dirigieron el partido hace 20 años vuelvan a dirigirlo y entregárselo al Gobierno, eso no es un cambio. Eso es retroceder.

¿Perpetúa la impunidad el salvoconducto dado a Martinelli?

Manda un mal mensaje en cuanto a que el asilo y el salvoconducto otorgados representan un mensaje de impunidad. Es una burla a la justicia.

¿Es el fin de Martinelli y su presencia en la política panameña?

No creo que sea el fin, pero sí debilita su nivel de influencia de manera considerable.

¿Quien cree que ganó con la salida Martinelli a Nicaragua?

Aunque Martinelli no lo acepte, él gana, porque se escapa de la justicia. El país pierde, y aunque Mulino cree que gana porque se quita un problema de encima, en realidad creo que no queda bien con nadie: ni bien con Martinelli que quería su libertad, ni bien con los que queremos que se castigue a los corruptos, sea quien sea.

¿Podría ser un elemento de desestabilización la ruptura con Mulino?

Yo creo que sí. No creo que cumpla ningún propósito negar que Martinelli sigue siendo una figura de mucha popularidad en Panamá. No me gusta que sea así, habla muy mal de nosotros como país, sin embargo, pues es una realidad; desconocerla no ayuda al análisis. Que Martinelli salga mañana diciendo, por ejemplo, que que Mulino es un traidor y abiertamente llame a protestar contra Mulino, tiene unas implicaciones políticas. ¿Qué tan graves van a ser? Está por verse.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dice que su gestión es la que más ha hecho por la ciudad a diferencia de las anteriores. ¿Cómo responde?

Cada tiempo es distinto; cuando yo empecé la Alcaldía en 2014 no existía descentralización. Mayer ahora inicia en una realidad en donde tenía descentralización desde el día uno. Cuando yo empecé la Alcaldía no había ningún proyecto trabajado, ningún estudio, ninguna propuesta hecha por la Dirección de Planificación Urbana, porque ni siquiera existía una Dirección de Planificación Urbana en el municipio; la creamos nosotros. Mayer hereda una Alcaldía que tiene planes de ordenamiento territorial, proyectos para el río Juan Díaz y otras cosas, solo que debe decidir si los ejecuta. Lamentablemente, por un tema un poco egocentrista, él ha adoptado la dinámica de que todo lo que se hace es “por primera vez”, desconociendo que muchas cosas ya se han hecho en el pasado. La Alcaldía parece más dedicada a promover la figura del alcalde.

El alcalde dice que el municipio se beneficia de su imagen...

El alcalde parece olvidar que desde el 2 de julio de 2014 existe un decreto alcaldicio que prohíbe la promoción de la imagen del alcalde desde las cuentas de la institución y con los fondos de la institución. Entonces, tú vas a una actividad como un desfile navideño, con tu personal trabajando ahí con fondos de la institución, repartiendo un suéter con la imagen de él, con la imagen que él usó en campaña. Eso viola ese decreto alcaldicio.

¿Hay culto a la personalidad en la Alcaldía de Panamá?

Por supuesto que sí. Tú lo ves en las redes sociales, o sea, ahí están promoviendo imágenes, figuras y no solamente la del alcalde. Yo veo a varios ahí que los están promoviendo para ser candidatos a distintos cargos en las próximas elecciones usando la plataforma de la Alcaldía, cuando lo que aquí debe venderse es la institución Alcaldía de Panamá.